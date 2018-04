Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi/ Video, Ballando con le Stelle, commovente tributo all’amico scomparso

Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi video, Ballando con le Stelle, commovente tributo all’amico scomparso: 3 minuti di applausi per il nostro frizzolone, all’inizio della puntata

Il tributo di Ballando con le stelle a Frizzi

La puntata di ieri sera di Ballando con le stelle ha fatto il suo esordio con il dovuto omaggio a Fabrizio Frizzi, conduttore tv scomparso nella notte fra la scorsa domenica e lunedì. Il noto show di Rai Uno è condotto da Milly Carlucci, una delle più grandi amiche del nostro “frizzolone”, che ha voluto dedicargli l’apertura del programma “danzante”. Un balletto sulle note della famosa canzone Hallelujah, quindi un lungo, lunghissimo applauso di tutto il pubblico presente ma anche degli autori, dei cameraman, dei giudici e dei ballerini. Si contano quasi tre minuti di battiti di mani per il povero Frizzi, che ricordiamo, era gravemente malato. Tantissima commozione negli studi, con la bionda conduttrice che ha preso la parola, ma praticamente senza fiato, con un groppo alla gola.

“UNA SETTIMANA DIFFICILE PER TUTTI”

«Questa è stata una settimana particolarmente difficile per tutti quanti – le parole della Carlucci in ricordo dell’amico - è venuto a mancare un fratello, non solo per me o per Paolo, ma per tutte le persone che vedete qui e che sono solo una rappresentanza delle persone che lavorano in Rai e che rendono possibile i programmi che vi portiamo in casa. E ce ne sono molte altre dietro le quinte. Fabrizio aveva una storia con ognuno di loro... Quando mercoledì siamo arrivati in studio dopo i funerali ci siamo guardati negli occhi e ci siamo domandati "come faremo ad andare in onda?». E proprio la Carlucci aveva proposto all’azienda di non trasmettere la puntata di ieri sera, ma la Rai ha preferito andare in onda, per questioni commerciali. Come si suol dire in questi casi, the show must go on, lo spettacolo deve andare avanti. Clicca qui per il video con l’omaggio a Frizzi di Ballando con le stelle

