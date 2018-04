NOAH/ Su Tv8 il film con Russell Crowe (oggi, 1 aprile 2018)

Questa sera, domenica 1° aprile, alle 21.15 su Tv8 va in onda il film "Noah", diretto da Darren Aronofsky. Nel cast: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Emma Watson e Logan Lerman.

01 aprile 2018 Redazione

Noah, una scena del film

NEL CAST EMMA WATSON

La Bibbia è protagonista nella prima serata di oggi, domenica 1° aprile, di Tv8. Dalle ore 21.15, in occasione della Pasqua, va in onda il film “Noah”, che narra la vita e le vicende di Noè. Alla regia Darren Aronofsky, già candidato all'Oscar come miglior film con la pellicola “Il cigno nero”, apprezzato anche in altre direzioni come nel caso del film “The Wrestler”, che ha segnato la rinascita artistica di Mickey Rourke, o il recentissimo “Mother” nel quale Aronofsky ha diretto Jennifer Lawrence al fianco di Javier Bardem. In “Noah” il Patriarca è interpretato da Russell Crowe. Al fianco di Crowe la bella Jennifer Connelly, una coppia che aveva in passato funzionato nel drammatico “A beautiful mind”. Assieme al duo Crowe/Connelly Anthony Hopkins, l'amata Hermione di “Harry Potter” Emma Watson, il giovane Logan Lerman, nella parte del figlio Cam.

NOAH, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra l’impresa biblica compiuta dal patriarca Noè, descritta nel libro della Genesi dell'Antico Testamento, di costruire un’arca per salvare il genere umano e animale dal diluvio universale. Una notte, Noè sogna una misteriosa inondazione e la montagna dove vive suo nonno Matusalemme. Sostenuto dalla moglie Naameh, Noè decide di intraprendere un viaggio con tutta la sua famiglia per dirigersi da Matusalemme e ricevere delle risposte. Giunti alla meta, Noè insieme al figlio Sem (Douglas Booth) raggiunge la caverna del vecchio eremita e riceve la conferma della profezia. Matusalemme dona al nipote un seme di una pianta proveniente direttamente dal giardino dell'Eden. Quel seme genererà un'immensa foresta che la famiglia di Noè utilizzerà per la costruzione della grande barca divina. Tra dubbi e incomprensioni la famiglia di Noè inizia la costruzione dell'Arca…

