OROSCOPO PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE 2-8 APRILE / Previsioni segno per segno: Scorpione Venere opposta

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 2-8 aprile: previsioni segno per segno. Lo Scorpione ha Venere in opposizione in questo momento. Le stelle sorridono invece al Cancro.

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

L'oroscopo di Paolo Fox ritorna con le sue previsioni settimanali grazie allo spazio riservato alle stelle da DipiùTV. Il celebre astrologo prevede una settimana di fortuna per molti segni dello Zodiaco, che si sono aggiudicati 5 stelline su 5 totali. Toro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci attraverseranno infatti un periodo d'oro, riuscendo a salire in cima alla classifica. I nati del Toro potrebbero riuscire a colpire una persona di loro interesse. Il cuore sarà al primo posto degli obbiettivi del segno, oltre ad alcune riflessioni dovute ad un cambiamento recente. Ci saranno rivoluzioni anche per le coppie, grazie ad un Urano in aspetto positivo. Qualche polemica si potrebbe tuttavia verificare a metà settimana. Trasformazioni anche per il lavoro, soprattutto per chi lavora in proprio. Alcune conferme potrebbero arrivare fin da ora. Venere sorride invece ai nati della Vergine, che possono finalmente pensare all'amore. Il passato non è stato di certo semplice, ma adesso si è più positivi e pronti a rimettersi in gioco. Energia e voglia di darsi da fare grazie a Giove, che sorride alle coppie. Chi ha avuto delle discussioni potrà trovare un nuovo punto di partenza. Positivi anche gli affari, soprattutto per quanti hanno vissuto in passato una piccola crisi. Sorride a metà la Bilancia, per via di una Venere in aspetto neutrale. Non favorisce quindi i single che cercano l'Amore, anche se chi ha vissuto di recente una separazione potrebbe trovare altri partner. Le tensioni che hanno colpito le coppie nei mesi scorsi potrebbero finalmente risolversi, soprattutto giovedì. Lavoro ancora in standby, specie per chi cerca delle risposte.

VENERE IN OPPOSIZIONE PER LO SCORPIONE

Venere sarà in opposizone invece per lo Scorpione, che sarà impegnato in revisioni e critiche. Meglio non partire con il pregiudizio. Le coppie non sono di certo felici, anche se i rapporti storici rimangono solidi. Alcuni potrebbero vivere dei problemi in ambiente familiare o con gli amici. Il Lavoro impone di accorciare i tempi per contratti e accordi. La fatica si fa sentire. Fortunati gli incontri per il Sagittario, anche nel caso di amicizie. La Luna nel segno favorisce le emozioni giovedì e venerdì. Le coppie potrebbero vivere un periodo di ottimismo, ma solo se i nati del segno sapranno rimettersi in gioco. Chi è in attesa di far decollare un progetto potrebbe ricevere risposte positive, anche se alcune conferme potrebbero arrivare nella seconda parte dell'anno. Le relazioni saranno importanti per i single del Capricorno, che è pronto a lasciarsi alle spalle un marzo piuttosto buio. Anche le coppie possono trovare un chiarimento per alcune polemiche nate la scorsa settimana. Aprile vedrà i nati del segno impegnati a risolvere i problemi del passato. Si riparte anche nel Lavoro, grazie ad un atteggiamento positivo che tuttavia deve tenere in considerazione chi non merita fiducia. Sarà più comprensivo l'Acquario in amore: alcune amicizie potrebbero risultare intriganti. In questo periodo si cercano rapporti seri e non è escluso che qualuno debba partire giovedì. Le coppie sono invece alle prese con le polemiche, ma da mercoledì il Cielo diventerà più leggero. Fatica nel lavoro, per progetti che sembrano non trovare una partenza. Ancora un occhio di riguardo per le spese. I Pesci vivono un periodo d'oro in Amore, grazie ad un fascino rinnovato. Venere favorevole spinge verso nuovi rapporti e rinnova anche le coppie di lunga data. Alcuni potrebbero addirittura pensare a progetti importanti come una casa o un figlio. Vincente anche il Lavoro: favoriti i giovani per gli avanzamenti di carriera, desiderio di cambiamenti per tutti.

LE STELLE SORRIDONO AL CANCRO

Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2018 sorridono anche al segno del Cancro. Sul settimanale DipiùTV, il noto astrologo ha assegnato 4 stelline ai nati del segno. Anche se non raggiungeranno le vette dei segni al top, si tratta com,unque di un traguardo vincente. Venere è uscita dalla sua opposione e questo implica un Amore più positivo. Alcuni nati del segno potrebbero addirittura trovare qualcuno di loro interesse. Faticano invece ancora un po' le coppie, a causa di un marzo di assenze. Tutto potrà essere superato grazie alla primavera. I progetti potrebbero invece essere fermati da alcune persone: attenzione a Ariete e Bilancia. I nati dei Gemelli conquistano invece solo tre stelline, così come il Leone. I nati del segno vivranno due giornate all'insegna dell'agitazione a metà settimana. Venere positiva per chi cerca l'Amore, anche per le coppie che finalmente potranno trovare un po' di serenità. Risolvere i problemi del passato sarà essenziale per il lavoro e per far decollare le proprie ambizioni. Favoriti i contatti. Il Leone vivrà invece un periodo di tensione per via di alcuni sospetti su delle persone vicine. Le critiche andranno moderate nella vita di coppia, soprattutto perché le delusioni registrate in altri settori rischiano di influire sul rapporto con il partner. Attenzione alle spese ed a tutto ciò che è legato al denaro. In questo momento le occasioni vanno approfondite bene, perché le proposte potrebbero arrivare entro la prossima estate. Il segno meno fortunato è senza dubbio l'Ariete. Secondo Paolo Fox, i nati del segno potrebbero vivere delle incomprensioni ad aprile. Chi ha vissuto una frattura recente potrebbe superare tutto, ma il passato va lasciato alle spalle. La fatica degli ultimi tempi potrebbe riversarsi nella vita di coppia, anche se il mese concederà momenti di relax. Notizie in arrivo per chi è in attesa di novità nel Lavoro. Il Sole è in transito nel segno e questo vuol dire progetti di lunga data, ma attenzione alle spese eccessive.

