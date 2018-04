QUESTO NOSTRO AMORE 80/ La terza stagione con Neri Marcorè e Anna Valli. Anticipazioni dell'1 aprile

Questo nostro amore 80, anticipazioni dell'1 aprile 2018, in prima Tv su Rai 1. Vittorio ritorna in Italia dopo anni di assenza: riuscirà a riconquistare Anna?

Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta su Rai 1

QUESTO NOSTRO AMORE 80, LA TRAMA DELLA FICTION

Al via nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 1 aprile 2018, la fiction Questo nostro amore 80 con Neri Marcorè e Anna Valle. La terza stagione dello show ci riporta dritti alle famiglie che abbiamo conosciuto nei capitoli precedenti e che si ritrovano adesso a vivere nei gloriosi anni Ottanta. Il finale precedente ha mostrato ai fan che cosa è successo nel decennio precedente, fra ideologie in contrasto con il Dopo guerra e impegno civile. Superato quello step, gli anni Ottanta vede il mondo profondamente cambiato rispetto all'epoca precedente, molto più incline agli eccessi ed al divertimento. L'obbiettivo delle persone sembra ora riguardare se stessi ed il proprio benessere, al di là di quella collettività che aveva impegnato anche l'Italia negli anni precedenti. I protagonisti faranno parte del cambiamento non solo da questo punto di vista, ma anche per via delle dinamiche familiari. I figli sono ormai grandi e chi aveva già superato l'età adulta in precedenza, si ritrova ora a dover fare i conti con un invecchiamento che avanza. Anna e Vittorio del resto hanno dovuto fare i conti con la possibile fine del loro rapporto per via del tradimento di lui, che la donna faticherà a lasciarsi alle spalle. Il tutto non potrà che crollare ancora di più quando Manuela rivelerà di aspettare un figlio da Vittorio.

Sarà questo il motore che spingerà quest'ultimo a decidere di allontanarsi dalla compagna, rispettando il suo desiderio di chiudere la loro relazione. Lo ritroveremo quindi dieci anni più tardi pronto a rientrare dal suo esilio volontario in Inghilterra ed alle prese con il tentativo di dimenticare Anna. La protagonista invece si è unita ormai da tempo a Ettore, l'ex analista che l'ha aiutata durante la separazione e con cui progetta quelle nozze che non è riuscita ad avere con Vittorio. Il cast della fiction non conterà come vedremo solo sui volti noti già incontrati in precedenza. Fra le guest star troveremo infatti il personaggio di Ettore Gentile, dietro cui si nasconde il volto dell'attore Stephane Freiss. Una delle novità di questa terza stagione riguarda inoltre i luoghi in cui vedremo i personaggi all'opera con le loro vite e trasformazioni. Sarà un punto cruciale per l'evolversi della narrazione, dato che le vicinanze e le distanze giocheranno un ruolo di primo piano per l'intreccio di passioni e di emozioni.

ANTICIPAZIONI DELL'1 APRILE 2018, EPISODIO 1

In seguito agli ultimi eventi, Vittorio cerca di non prendere le distanze da Anna e di convincerla che può ancora fidarsi di lui. L'azienda che Vittorio ha messo in piedi con il socio Salvatore è stata inoltre venduta con successo ed ha permesso ai suoi titolari di ottenere un cospicuo compenso. La moglie di Salvatore tuttavia è decisa a non voler mollare il lavoro, ma dovrà ricredersi quando la gravidanza in corso le imporrà di raggiungere l'ospedale per partorire prima del previsto. Nel frattempo, Bernardo e Benedetta decidono di fare il grande passo e vivere in un casale da rimettere a posto con il figlio Marco Vittorio. Quando sembra sul punto di aver di nuovo accorciato le distanze con Anna, Vittorio scoprirà che Manuela è incinta e che il bambino è suo. Questo spingerà Anna verso una decisione drastica riguardo alla sua relazione.

ANTICIPAZIONI DELL'1 APRILE 2018, EPISODIO 2

Dieci anni più tardi, Bernardo e Benedetta vivono felicemente fra campi e vigne ed hanno invitato i Costa Ferraris e gli Strano nel loro casale per una domenica in famiglia. Dall'unione fra Teresa e Salvatore è nata Rosa, una ragazzina frizzante colpita dalla sindrome di Down. Marina e Fortunato invece sono riusciti a fare un passo importante per il loro futuro, riuscendo a conseguire quella laurea attesa da tempo. Ciccio e Clara si trovano invece ad un passo dal diploma di maturità, mentre Domenico ha deciso di lavorare a bordo delle navi da crociera come animatore. Anna sembra ormai aver ritrovato la felicità con l'ex analista Ettore e decide di presentarlo alla famiglia come suo fidanzato ufficiale. Dopo aver vissuto a Manchester per tutto questo tempo, Vittorio decide di fare una visita a sorpresa alle figlie proprio quel giorno. La sua decisione finale sarà di rimanere a Torino per riprendere in mano la propria vita.

