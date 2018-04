Rodi Garganico, Puglia/ La patria delle arance del Gargano (Il Borgo dei Borghi 2018)

È Rodi Garganico a rappresentare la Puglia per l’edizione “Il Borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.

01 aprile 2018

Rodi Garganico in Puglia

La regione Puglia gareggia in questa edizione 2018 del concorso “Il Borgo dei Borghi” con la bellissima cittadina di Rodi Garganico, nella provincia di Foggia, che si affaccia sul mare su un faraglione che divide la sua spiaggia in Levante e Ponente. Rodi Garganico, con quasi 3.700 abitanti, è famoso in tutto il mondo anche per la produzione di agrumi, come le arance del Gargano e i Limoni Femminello senza dimenticare il caratteristico Citrangolo. Seppure siano state ritrovate tracce di insediamenti umani risalenti all’epoca del paleolitico, le origini di Rodi Garganico sono molto probabilmente riconducibili all’espansione dei Rodii. Secondo diverse fonti, Rodi Garganico avrebbe origini daune, l’antico popolo della Puglia. Come altre località dell’Italia Meridionale, anche la storia di Rodi Garganico dopo la caduta dell’Impero Romano ha attraversato diverse dominazioni. Dopo il brutale attacco da parte dei Goti che praticamente la distrussero, Rodi fu sottoposta nel corso dei secoli alla dominazione saracena, araba, aragonese, bizantina, spagnola e veneziana.

Pesca, agrumi e olive

Tra le caratteristiche di Rodi Garganico ci sono i mastodontici camini, progettati per servire più abitazioni contemporaneamente. Sul territorio sono presenti quattro chiese a partire dal Santuario della Madonna della Libera. Sull’altare maggiore è presente un dipinto su tavola rappresentante la Madonna della Libera risalente al XV secolo. Inoltre, nella chiesa ci sono altri quattro dipinti realizzati nel corso del Settecento da artisti provenienti da Napoli. Poi c’è la chiesa del Santissimo Crocifisso restaurata dopo un devastante terremoto del Seicento e attualmente si presenta con una sola navata ma ben 10 altari. Infine ci sono la Chiesa di San Nicola e la Chiesa di San Pietro. Tra le attività principali che permettono e hanno permesso a Rodi Garganico di prosperare sono la coltivazione, la pesca e naturalmente la raccolta degli agrumi. Inoltre per le peculiari condizioni di vento e meteorologiche, Rodi Garganico è diventata una sorta dei patria per quanti sono appassionati dei kite surf anche nel periodo invernale. Naturalmente come gran parte della Puglia anche Rodi Garganico ha tantissimi terreni dedicati alla coltivazione e raccolta di olive, la cui produzione viene facilitata da un clima ideale.

