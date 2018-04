SUPERMAN/ Su Italia 1 il film con Marlon Brando e Gene Hackman (oggi, 1 aprile 2018)

Superman, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, alla regia Richard Donner. Il dettaglio.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film fantasy nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST MARLON BRANDO E GENE HACKMAN

Superman, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 13:50. Una pellicola americana del 1978 che rappresenta un grande classico del genere fantasy – supereroi come Superman che, è stata prodotta dalla casa cinematografica Dovemead Films in collaborazione con la Film Export AG e la International Film Production per la regia di Richard Donner su soggetto evidentemente tratto dall’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Mario Puzo, Tom Mankiewicz, Robert Benton, David Newman e Leslie Newman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams, la scenografia è frutto del lavoro di John Barry e gli effetti speciali sono stati realizzati da Colin Chilvers. Nel cast figurano Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder e Ned Beatty. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SUPERMAN, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Nel lontano paese Krypton, un esimio scienziato di nome Jor-El ha scoperto le macchinazioni di tre pericolosi criminali conosciuti come il generale Zod, Ursa e Non. I tre stavano portando avanti un complotto per rovesciare il Governo e diventare dei veri dittatori. Grazie alle prove raccolte da Jor-El, i tre vengono arrestati e rinchiusi nella cosiddetta Zona Fantasma per un esilio perenne. Inoltre Jor-El ha anche fatto delle scoperte spaventose ed ossia per via di un fenomeno naturale, il sole rosso che anima la vita su Krypton darà avvio ad un processo di auto implosione che cancellerà per sempre il pianeta. Lo scienziato mette tutti in guardia propendendo per la soluzione di lasciare il pianeta ed andare a vivere sulla lontana Terra. Tuttavia la comunità scientifica non prende in considerazione la sua teoria sottolineando che in effetti si tratterà soltanto di un cambiamento di orbita. Convinto delle proprie ricerche, Jor-El costruisce una piccola navicella mettendovi all’interno suo figlio con la speranza di poterlo salvare e quindi programma la navicella per atterrare proprio sulla Terra. Dunque mentre il pianeta Krypton esplode, il piccolo bambino atterra negli Stati Uniti venendo preso in adozione dai coniugi Kent che essendo impossibilitati ad avere figli, vedono la cosa come una sorta di dono del cielo. A quel figlio daranno il nome di Clark il quale ben presto si accorgerà di non essere un terrestre in quanto dotato di incredibili poteri. Una volta cresciuto andrà a vivere a New York per lavorare nelle vesti di reporter per un importante giornale ma la sua vera missione sarà quella di combattere il male sotto forma del criminale Lex Luthor deciso a distruggere la California per diventare enormemente ricco.

