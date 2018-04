Sesto al Reghena, Friuli-Venezia Giulia/ il paese di epoca pre-romana (Il Borgo dei Borghi 2018)

Sesto al Reghena rappresenta il Friuli-Venezia Giulia per l’edizione “Il Borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.

01 aprile 2018 Redazione

Sesto al Reghena (Twitter)

Sesto al Reghena in Friuli-Venezia Giulia

Anche quest’anno è arrivato il momento di eleggere il borgo più bello di Italia con il tradizionale appuntamento con “Il Borgo dei Borghi”, in onda questa sera su Rai 3. Spicca tra i finalisti Sesto al Reghena, piccolo borgo (non supera di molto 6.350 abitanti) in Friuli-Venezia Giulia in provincia di Pordenone. Il borgo ha origini molto antiche, risalenti circa al 2 a.C., quando gli antichi romani la edificarono con il ruolo di “mansio”, ossia di stazione di posta posizionata strategicamente lungo le strade romane. Al momento della sua edificazione, assunse già il nome con cui è nota oggi, ossia Sextus, nome che derivava dal fatto che la stazione si trovava a sei miglia dal comune di Concordia Sagittaria, ossia Iulia Concordia (Veneto). Nel comune sono stati ritrovati molti resti di età imperiale. In età medievale fu invece caratterizzato principalmente dal dominio da parte della famiglia nobiliare degli Ezzelini, almeno fino alla seconda metà del XIII secolo.

Abbazia di Santa Maria in Silvis

Il luogo principale di interesse di Sesto al Reghena è senza dubbio l’abbazia di Santa Maria in Silvis, così denominata perché allora immersa in una estesa selva, edificata attorno al VIII secolo. Fondata tra il 730 e il 735, abbazia appartenne dal 762 ai Benedettini. Quasi interamente distrutta gli Ungari nell'899, venne ricostruita e fortificata nel X secolo, assumendo l’aspetto di un castello medioevale con il suo sistema difensivo formato da torri e fossati. Con il diploma del 967, Ottone I donò al Patriarcato di Aquileia l'Abbazia di Sesto che nel 1420 passò sotto la dominazione della Repubblica Veneta. Dal 1441 al 1786 fu commenda, successiva,wenre i beni e le proprietà dell'abbazia vennero messe all'asta. Il vestibolo è completamente affrescato con il ciclo dell'Inferno, ciclo del Paradiso e ciclo di San Michele, opere risalenti al 1450 circa e che vengono attribuite alla bottega di Antonio da Firenze.

