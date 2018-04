TOP GUN/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise e Kelly McGillis (oggi, 1 aprile 2018)

Top Gun, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Tom Cruise, Kelly McGillis e Val Kilmer, alla regia Tony Scott. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

01 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE

Top Gun, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 aprile 2018 alle ore 21,10. UNa pellicola d'azione e drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel lontano 1986 ed è stata diretta da un maestro del genere, il regista britannico Tony Scott. Il film prodotto dalla Paramount Pictures è stato distribuito in Italia dalla UIP-CIC Video e vede un cast di altissimo spessore, tra cui si evidenziano un giovanissimo Tom Cruise e Kelly McGillis, rispettivamente i due interpretano Pete "Maverick" Mitchell e Charlotte. Il film che è stato già programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere, esso, andrà nuovamente in onda questa sera su Italia 1. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOP GUN, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La pellicola si basa sulla vita di un pilota che è un navigatore della Marina degli Stati Uniti d'America. I due Pete e Nick, alla fine del corso di formazione vengono imbarcati sulla portaerei Enterprise. I due, durante un normale volo di pattugliamento, vengono inviati insieme a un'altra coppia di piloti ad intercettare due aerei russi, solo la manovra spericolata di Pete riesce a mettere in fuga i nemici. Al rientro sulla portaerei il pilota dell'altro aereo viene colto da un attacco di panico, ancora una volta l'intervento di Pete che contravviene agli ordini riesce a risolvere la spinosa situazione e contribuisce a far atterrare l'altro veicolo. Maverick per il suo intervento viene duramente ripreso dal comandante della nave, ma allo stesso tempo viene inviato in una scuola di formazione per partecipare all'ambito corso per Top Gun. Qui la coppia fornisce il meglio di sé, con Pete che per quanto sia un pilota esperto fa vedere il suo carattere inquietante e poco propenso agli ordini. Le sue azioni incontrollate portano un incidente che vede la morte di un suo amico, scosso, Pete riprende a volare ma non riesce più a dimostrare quel coraggio che lo aveva reso famoso tra i suoi stessi commilitoni. Il rimorso per la morte del collega lo porta quasi ad abbandonare il corso senza ritirare l'ambito brevetto. Il giorno della consegna Maverik è comunque sul palco, la cerimonia viene però sospesa per un'improvvisa emergenza con i migliori piloti, tra cui Maverick, che vengono inviati in fretta e furia nuovamente sull' Enterprise. Qui i piloti vengono resi edotti che è una nave della marina americana è in difficoltà in territorio nemico, inizialmente Maverik viene tenuto di riserva, durante le prime fasi i piloti inviati si ritrovano in difficoltà stante la soverchiante presenza di Mig russi. Il comando decide di mandare anche le riserve, e l'aereo di Maverick decolla in fretta e furia. Giunti sul luogo dello scontro, il Top Gun più famoso d'America riesce a superare il blocco psicologico e a combattere con i nemici, salvando di fatto la vita non solo del pilota che volava in coppia con lui, ma anche degli altri equipaggi presenti sul teatro di operazione, tra di essi Iceman, il Top Gun con cui aveva rivaleggiato durante il corso di perfezionamento. Nella pellicola c'è spazio anche per una storia d'amore quella tra Maverick e Charlie, una magnifica bionda conosciuta a Miramar durante il corso di perfezionamento, donna che diventerà la compagna di vita di quello che è uno dei più bravi piloti americani.

