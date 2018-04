Tursi, Basilicata/ Il paese dei calanchi e di Albino Pierro (Il borgo dei borghi 2018)

È Tursi a rappresentare la Basilicata per l’edizione “Il Borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.

Tursi in Basilicata

Tursi è il borgo della Basilicata che è stato scelto per partecipare alla finale del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, in onda questa sera su Rai 3. Il territorio di Tursi, provincia di Matera, è in prevalenza collinare e confina a nord con il fiume Angri, a est con il piccolo comune di Policoro, a sud con il fiume Sinni e infine a ovest con i territori di Sant'Arcangelo e Colobraro. Tursi è una località circondata da una fitta e verde vegetazione. Il borgo è caratterizzato dai calanchi, formazioni i roccia friabile. In paese di trova la Cattedrale dell'Annunziata, esempio di architettura rinascimentale del XV secolo. Da visitare anche la chiesa dedicata a San Filippo Neri, santo patrono della cittadina. Tappa fissa è il Castello dei Goti, costruito nel V secolo. Nel borgo sono presenti anche molti siti archeologici, tra i più famosi quello di Anglona, che ha portato alla luce un'intera acropoli di origine bizantina.

Il paese di Albino Pierro

A Tursi nel periodo natalizio viene allestito un grande presepe vivente tra i vicoli del rione Rabatana. La sera del 18 marzo è tradizione per gli abitanti del borgo quello di bruciare le frasche e accendere un grande falò nella piazza principale del borgo. Si tratta del falò di San Giuseppe. Ogni 8 settembre, viene festeggiata la ricorrenza più importante a Tursi: la Madonna di Anglona. La domenica dopo Pasqua la Settecentesca statua della Madonna viene trasportata sulle spalle dei fedeli. La processione percorre un tragitto che va dal santuario d'Anglona alla Cattedrale dell'Annunziata, che distano tra loro 10 chilometri. Il primo maggio la processione percorre il tragitto inverso. Uno dei cittadini più celebri di Tursi è il poeta Albino Pierro: “Quella di Tursi, il mio paese in provincia di Matera, era una delle tante parlate destinate a scomparire. Ho dovuto cercare il modo di fissare sulla carta i suoni della mia gente”, ha scritto in 'A terra d'u ricorde spiegando la svolta dialettale della sua poesia.

