Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico come Claudio e Mario? "Mai dire mai" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alex Migliorini dopo la rottura con Alessandro D'Amico confessa di aver vissuto un brutto periodo ma: "Ritorno di fiamma? Mai dire mai..."

01 aprile 2018 Anna Montesano

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Sta davvero male Alex Migliorini. L'avventura a Uomini e Donne ha portato nella sua vita Alessandro D'Amico e l'amore, ma l'idillio è stato interrotto poco tempo fa. L'ex tronista ammette che non è un periodo semplice da quando la sua storia con Alessandro si è conclusa. Lo fa nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Vero, nel numero in edicola, dove ammette di aver anche pensato che sarebbe stato meglio non partecipare al dating show di Canale 5. "Pur di evitare di stare male così, mi sarei risparmiato completamente quell'esperienza" ammette l'ex tronista, secondo del trono Gay. Eppure, col senno di poi, aggiunge: "Adesso, col passare dei giorni, mi sto rendendo conto che per me partecipare a Uomini e Donne è stato importante - e spiega perchè - In passato i cambiamenti mi facevano paura. Negli ultimi tempi, però, ho meno insicurezze e affronto la vita con più energia".

ALEX E ALESSANDRO: "RITORNO DI FIAMMA? MAI DIRE MAI"

Eppure Alex Migliorini non esclude che tra lui e Alessandro D'Amico, sull'esempio di Claudio Sona e Mario Serpa, le cose potrebbero sistemarsi. Che possa esserci un ritorno di fiamma? L'ex tronista di Uomini e Donne non lo esclude: "Nella vita non bisognerebbe mai escludere nulla: mai dire mai. Anzi, io ci spero. Purtroppo è così. Fermo restando che la mia storia con Alessandro è totalmente diversa da quella di Claudio e Mario, visto che in quest'ultima a un certo punto era subentrata un'altra persona. Staremo a vedere come finirà". Intanto, Alex si dice pronto a mettersi alla prova in un'altra esperienza televisiva, magari nella prossima edizione dell'Isola dei Famosi o del Grande Fratello Vip.

