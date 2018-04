Uomini e Donne/ Tina Cipollari, la separazione e le liti con Gemma: per lei un periodo difficile (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari, nella sua rubrica del cuore su Sono, svela di aver vissuto un periodo difficile dopo la separazione da Kikò Nalli

01 aprile 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Mai come in questo periodo, la presenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne e, soprattutto al trono Over, sta scatenando molte polemiche. Tutto nasce dal comportamento che l'opinionista ha nei riguardi di Gemma Galgani, costantemente sotto accusa da parte sua. Tante, troppe le critiche, spesso sfociate in gesti che hanno letteralmente fatto indignare il web, portandolo ad accusare la Cipollari di bullismo nei confronti della Galgani. Eppure, nonostante le critiche e gli appelli del pubblico, le cose nello studio di Canale 5 continuano a procedere ugualmente. Tina e Gemma sono nemiche giurate e lo scontro tra le due è destinato a continuare. Ma c'è chi si domanda se questo inasprimento dell'atteggiamento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma non sia conseguente anche ad un periodo difficile per la bionda opinionista.

TINA CIPOLLARI AMMETTE: "ECCO COME HO SUPERATO I MOMENTI DIFFICILI"

Tina Cipollari si sta separando dal marito Chicco Nalli e di certo questo per lei non è un periodo semplice. L'opinionista lo ammette anche nella sua rubrica "del cuore" che cura sul settimanale Sono. In risposta ad una lettrice che le scrive, Tina sottolinea che non è un periodo semplice per lei: "A volte le difficoltà della vita sembrano sopraffarci. Ma le persone riescono sempre ad avere grandissime risorse. Anche a me, come a te, è capitato di dover superare momenti di sconforto. E ce l'ho fatta, cercando sempre la forza dentro me. - e continua - Però devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perchè mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di loro, aiutarli a farsi strada nella vita mi dà un'energia incredibile. In ogni modo, anche prima che nascessero, ho sempre cercato di trovare il coraggio in me stessa, anche grazie alla fede che ho in Dio", conclude.

