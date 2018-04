Valerio Scanu/ Dalle polemiche con Maria De Filippi al ritorno alla musica (Domenica In)

Valerio Scanu a Domenica In: dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Ed io” e l’esordio da scrittore, torna alla musica da Cristina Parodi, ecco le ultime dichiarazioni.

01 aprile 2018 Valentina Gambino

Valerio Scanu a Domenica In

Valerio Scanu sarà tra gli ospiti di Cristina Parodi nel corso di Domenica In, in onda oggi per la Santa Pasqua. Il cantante e scrittore, per l'occasione avrà modo di cimentarsi in un omaggio degli anni '80 cantando sulle note di “All Night Long”, famoso successo di Lionel Richie. Nel frattempo, a due anni di distanza dall'ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano dal titolo "Finalmente piove", l'artista è tornato con il nuovo singolo dal titolo "Ed Io", firmato da Tony Maiello e Simonetta Spiri. A tal proposito, sulla sua nuova canzone ha dichiarato: "Ed io è la possibilità di un legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e la fragile creatura umana - spiega Valerio -. Il dubbio che si staglia nell’animo di ogni essere vivente, quello ancestrale dello spogliarsi della propria armatura per raggiungere e toccare le corde del divino, si risolve con l’immagine accecante di una cometa nel cielo: una stella più luminosa di tutte le altre perché fiera di portare in grembo l’Amore tra un Figlio e un Padre che si donano senza remore e limiti".

Valerio Scanu da cantante a scrittore: i suoi mille volti

Valerio Scanu, oltre a tornare ufficialmente alla musica dopo circa un paio d’anni di pausa, si è dato alla scrittura pubblicando il libro dal titolo Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary, dopo la zia è proprio Maria De Filippi. “Ne parlo perché ci tenevo a fare chiarezza su alcuni punti, ma è un argomento passato per me. Ormai tra noi non c’è più alcun rapporto, si parlano gli avvocati e c’è un’azione legale in atto. Io credo di aver espresso sempre la mia opinione con decoro ed educazione, ma questo non è stato apprezzato”, ha raccontato l’artista sardo tra le pagine del settimanale Spy. Proprio pochi giorni prima, intervistato per Il Messaggero TV aveva dichiarato: “A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso. Io ho lottato con sacrificio per continuare ad avere un posto nella musica. E l’ho fatto solo grazie a me stesso”. Questo pomeriggio Valerio Scanu, sarà nuovamente capace di intrattenere il suo pubblico al meglio durante la nuova puntata di Domenica In.

