Vigo di Fassa/ In Trentino-Alto Adige il paese ai piedi del Catinaccio (Il borgo dei borghi 2018)

Vigo di Fassa rappresenta il Trentino-Alto Adige per l’edizione “Il Borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.

Vigo di Fassa è il paese del Trentino Alto-Adige selezionato per partecipare alla finale del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, in onda questa sera su Rai 3. Vigo, in provincia di Trento, è immerso nella famosa e splendida Val di Fassa. Le prime notizie storiche di Vigo di Fassa risalgono al Medioevo, ma le prime tracce umane nella zona risalgono al Paleolitico quando cacciatori nomadi risalirono il torrente Avisio. Il borgo si trova alle pendici delle Dolomiti. Dal paese è possibile raggiungere la conca del Ciampedie, che affaccia sul gruppo del Catinaccio e sulle torri del Vajolet. In inverno Vigo di Fassa si trasforma in una frequenta località sciistica. Nel borgo è possibile visitare le chiese rinascimentali dedicate a San Giovanni e Santa Giuliana.

Cosa vedere a Vigo

La quattrocentesca chiesa di San Giovanni è considerata uno degli edifici più antichi della valle, in stile gotico e caratterizzata da un alto campanile a cuspide. Al suo interno conserva affreschi del XVI secolo. Sul campanile è presente il “campanone” del peso di 2565kg fuso nel 1549 da Ludovico Simonato. La Chiesa di Santa Giuliana è isolata dal centro abitato. L'esistenza di questa chiesa è documentata fin dal 1237, ma è stata rifatta integralmente nel Quattrocento. All'interno degni di nota sono gli affreschi dell'abside, attribuiti ad artisti brissinensi della seconda metà del Quattrocento. Dal punto di vista storico, è da ricordare il cimitero di guerra austro-ungarico, dedicato ai soldati caduti in Val di Fassa che combatterono durante la prima Guerra Mondiale. I principali musei presenti nella cittadina di Vigo di Fassa sono il museo Ladino di Fassa e il museo Mineralogico Monzoni. Curiosità del borgo. Oltre all'italiano, a Vigo di Fassa si parla anche il Ladino, un’antica lingua retoromanza che attualmente viene parlata nelle regioni del Trentino Alto-Adige, del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia.

