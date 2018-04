Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Romina Power inveisce sui social: "Morirà per colpa del gossip"

Romina Power poteva non dire la sua su Al Bano e Loredana Lecciso e su quello che è successo ieri in diretta tv a Storie Italiane? Il suo messaggio social però sembra essere sparito

10 aprile 2018 Hedda Hopper

Romina Power (Instagram)

Sono ore concitate queste per i fan di Al Bano e Romina Power ma anche per tutti coloro che non hanno mai creduto ad una loro possibile reunion. Secondo quanto ha rivelato ieri il cantante in diretta tv a Storia Italiane, sembra proprio che tra lui e Loredana Lecciso ormai le cose siano del tutto chiuse ma non per colpa di Romina Power e del loro riavvicinamento. La bella Lecciso non avrebbe voluto lavare i panni sporchi in famiglia ma Al Bano è rimasto fortemente colpito dalle parole che gli opinionisti del programma di Rai1 dicevano nei suoi confronti tanto da intervenire e chiarire le cose una volta per tutte. Al bano non ha spiegato i motivi che hanno spinto Loredana a lasciare la Puglia ma chiarendo che non lo ha fatto per soldi o per successo ma nemmeno per un possibile tradimento.

AL BANO UCCISO DAL GOSSIP?

Tralasciando i motivi che hanno spinto la Lecciso ad andare via, la questione si è poi spostata sui social dove questa volta è Romina ad aver preso la parola temendo il peggio per Al Bano per via di questo stress e di queste arrabbiature. L'ex moglie di Al Bano è tornata sui social per commentare quanto accaduto e accusare tutti coloro che continuano a creare stress al padre dei suoi figli: “Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare Albano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie”. Il messaggio è poi sparito, come spesso accade quano si parla di gossip e di pettegolezzi, cosa è successo? Perché scrivere una cosa così e poi cancellarla se non rendersi conto che si è trattato solo di uno sfogo di un momento?

