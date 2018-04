Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi, boom di Storie Italiane

Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. Boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi

10 aprile 2018 Hedda Hopper

Ascolti tv

Non si pestano i piedi Don Matteo 11 e l'Isola dei Famosi 2018 che portano a casa i loro soliti ascolti provando che settimane di fuga dallo scontro non sono serviti a niente. Uno scontro alla pari ma diretto e rivolto ad un pubblico assai diverso: da una parte gli amanti della fiction e dei casi di Montalbano, dall'altra gli irriducibili del trash, risultato? Uno scontro che ha visto la vittoria di Rai1 su Canale 5 ma sicuramente rimanendo a livelli altissimi e senza molti scossoni. In particolare, Il Commissario Montalbano – Una Lama di Luce in replica ha conquistato 6.615.000 spettatori pari al 26.9% di share mentre Canale 5 è rimasto indietro di tre punti fermandosi al suo solito 23% di share con la semifinale che ha raccolto davanti allo schermo 4.466.000 spettatori. Nella prima serata si registra poi il "vuoto cosmico" con tutti gli altri programmi fermi poco al di sotto del 6% a cominciare da Rai2 e Gods of Egypt che ha interessato 1.335.000 spettatori pari al 5.4% di share e finendo a Rai3 e Report che ha registrato uno share del 5.6%.

BOOM DI STORIE ITALIANE CON L'AIUTO DELLA COPPIA AL BANO-LOREDANA LECCISO

La vera sorpresa della giornata è però legata al palinsesto del mattino e, in particolare, a Storie Italiane. Eleonora Daniele può gongolare per il miracolo accaduto nella puntata di ieri del suo programma in diretta. Proprio mentre si parlava di Al Bano, Romina e Loredana Lecciso, due dei tre protagonisti hanno voluto dire la loro intervendo al telefono e facendo volare gli ascolti della trasmissione che ha ottenuto 1.249.000 spettatori con il 21.7% di share lasciando dietro di 6 punti Mattino 5 e Federica Panicucci. Sicuramente un risultato record per le trasmissioni del mattino, ci sarà un altro bis per la Daniele prima della fine dell'edizione?

