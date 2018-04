BEAUTIFUL / Anticipazioni 10 aprile: la recita di Erik Forrester mette in crisi Quinn

Beautiful, anticipazioni 10 aprile 2018: Erik Forrester metterà alla prova Quinn, colpevole di averlo tradito con Rick, attraverso un piccolo bluff

10 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Beautiful

Tante novità in arrivo nel nuovo appuntamento di Beautiful, che anche oggi andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 13.40. Protagonisti della puntata, in particolare, sarà Erik, che dopo aver deciso di dare il via a una messa in scena per quei pettegolezzi sul conto di sua moglie Quinn e su Ridge, si recherà da lei per comunicarle la sua decisione di rompere le promesse nuziali. Quando però la donna scoprirà che suo marito ha intenzione di chiedere il divorzio e separarsi da lei per sempre, farà di tutto per convincerlo a cambiare idea, supplicandolo di ripensare all'amore che li lega e a quel matrimonio che tutto sommato merita un’ultima chance. La recita portata in scena da Erik Forrester darà al più presto i suoi frutti? Contemporaneamente, fra le mura della celebre casa di moda, Wyatt farà di tutto per convincere Kate a lasciarsi andare e vivere, senza più alcun vincolo, la loro nascente storia d’amore. Quale sarà la sua decisione?

BEAUTIFUL: IL NUOVO PIANO DI ERIK

Aria di cambiamenti alla Forrester Creation, dove un Erik sempre più frustrato dall’aver appreso del tradimento di sua moglie Quinn, dovrà prendere dei seri provvedimenti. Al centro delle sue decisioni ci saranno soprattutto alcuni membri della sua famiglia, fra i quali non può mancare colui che più di tutti sembra aver tradito la sua fiducia, Ridge. Proprio quest’ultimo, infatti, nella puntata di Beautiful che Canale 5 manderà in onda oggi pomeriggio, incontrerà sua figlia Steffy alla Forrester Creations e le rivelerà che Erik, dopo un acceso confronto, gli ha confermato di non voler più riconoscerlo come figlio. Naturalmente, il rampollo della celebre casa di moda cercherà di vederci chiaro e, dopo aver riflettuto a lungo sulla questione, cercherà di capire chi, fra coloro che erano a conoscenza della verità, può aver rivelato a Sheila tutti i dettagli della sua relazione con Quinn.

© Riproduzione Riservata.