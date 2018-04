BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES/ Su Rete 4 il film con Katia Cook (oggi, 10 aprile 2018)

Bernadette miracolo a Lourdes, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Katia Cook, Michel Aumont, alla regia Jean Sagols. La trama del film nel dettaglio.

10 aprile 2018

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST KATIA COOK

Il film Bernadette: miracolo a Lourdes va in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21,15. Una pellicola che è stata diretta nel 2011 da Jean Sagols, regista francese classe 1938, molto famoso in Francia per aver diretto una lunga serie di telefilm francesi e opere teatrali di grande successo. La sua unica pellicola celebre a livello internazionale è proprio per Bernadette: miracolo a Lourdes, che nella versione originale assume il titolo di Je m'appelle Bernadette. Il cast di attori protagonisti del film è composto da Katia Cook, Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin e l'interprete e ballerina italiana Alessandra Martines. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche francesi nel novembre del 2011. Je m'appelle Bernadette è anche il primo lungometraggio diretto da Jean Sagols. L'intera trama è basata sul film La passione di Bernadette diretto nel 1988 da Jean Delannoy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BERNADETTE: MIRACOLO A LOURDES, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film racconta quanto accadde nella grotta di Massabielle nel 1958 quando la piccola Bernadette, una giovane adolescente del posto, ebbe il beneficio di veder apparire in diverse occasioni la Vergine Maria. La piccola Bernadette proviene da una famiglia umile di Massabielle la cui normalità viene sconvolta da quanto raccontato dall'adolescente al resto della comunità del paesino. La ragazzina, cerca infatti di diffondere il messaggio della Vergine Maria agli abitanti della piccola cittadina francese. Il suo comportamento però, provocherà non pochi problemi alla sua famiglia e rischierà di scombussolare il quadro politico dell'intera Francia.

