Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci chiama Gabriel Garko, Giovanni Ciacci lascia in programma?

Ballando con le stelle 2018: Milly Carlucci chiama Gabriel Garko come ballerino per una notte. Giovanni Ciacci lascia davvero il programma dopo le ultime polemiche?

10 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Milly Carlucci, dopo aver vinto la prima sfida con il serale di Amici 17 puntando su Romina Power e Al Bano Carrisi, punta a ripetere l’operazione portando sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai Gabriel Garko. L’attore dovrebbe essere il ballerino per una notte della prossima puntata di Ballando con le stelle 2018. Gabriel Garko, uno degli attori più amati dal pubblico italiano, è pronto a scendere in pista per stupire tutti. Per Garko, tuttavia, non sarebbe la prima volta avendo già preso lezioni di ballo per interpretare Rodolfo Valentino. A differenza di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales prima e di Al Bano e Romina poi, Garko arriverà da solo e senza la fidanzata Adua Del Vesco. Per Milly Carlucci, comunque, si tratta dell’ennesimo colpaccio per il suo programma che punta a portare a casa un altro successo contro Maria De Filippi. L’attore, dunque, è pronto per tornare a ballare regalando un’esibizione sensuale al pubblico e un tesoretto importante ad una delle coppie in gara.

GIOVANNI CIACCI LASCIA DAVVERO?

In attesa di vedere Gabriel Garko ballare, continuano i rumors su Giovanni Ciacci. Il costumista del programma di Raidue, “Detto fatto”, ha annunciato di non reggere più la pressione e di non sopportare la responsabilità del suo ruolo e di essere pronto a parlare con la produzione per ritirarsi. L’annuncio di Giovanni Ciacci potrebbe diventare così ufficiale nelle prossime ore. I fans di Ballando, tuttavia, sperano che Ciacci cambi idea e che torni a prendere il meglio dell’avventura che sta vivendo insieme a Raimondo Todaro. Proprio il ballerino potrebbe aver convincere Ciacci a cambiare idea continuando l’esperienza. Tra Raimondo e Giovanni è nata una splendida amicizia e, insieme i due hanno replicato alle polemiche e alle critiche che ricevono da settimane. Cosa succederà? Giovanni Ciacci lascerà davvero il programma o qualcuno riuscirà a convincerlo a non mollare?

