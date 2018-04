Barbara D'Urso una e trina/ "Ancora non so come incastrerò tutto": Wonder Woman con tre dirette

Barbara D'Urso una e trina: la conduttrice pronta a trasformarsi in Wonder woman con tre dirette. Dopo Pomeriggio Cinque e Domenica Live, al via il Grande Fratello 2018.

10 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Barbara D’Urso è pronta a farsi in tre. La conduttrice, dal 17 aprile, sarà alle prese con tre dirette. Una sfida importante che Wonder d’Urso punta a vincere anche se non ha ancora ben capito come riuscirà ad incastrare tutto tra puntate live e riunioni. Oltre a continuare a condurre le sue creature, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, la D’Urso tornerà al timone del Grande Fratello con la quindicesima edizione. In onda da Roma, per poter condurre il reality senza rinunciare alle dirette del suo programma pomeridiano, la d’Urso, per due giorni a settimana sarà a Roma. “Il lunedì e il martedì, Pomeriggio 5 andrà in onda dallo studio di Roma: il martedì saluterò il pubblico poco prima delle 19 e poi correrò nello studio del Grande Fratello per la diretta delle 21.25. Dovrò incastrare riunioni e prove dei tre programmi al millimetro preservando Pomeriggio 5 e Domenica Live che stanno vivendo una stagione eccezionale”, ha spiegato la conduttrice a Tv, Sorrisi e Canzoni. La scelta di condurre di nuovo il Grande Fratello è arrivata dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso settembre. Nonostante la fatica di fare ben tre programmi live, l’idea ha sempre stuzzicato Carmelita che, alla fine, ha deciso di raccogliere la sfida.

BARABRA D’URSO AL GRANDE FRATELLO DOPO 14 ANNI: I SUOI CAMBIAMENTI

Sono passati esattamente quattordici anni dall’ultima volta in cui Barbara D’Urso conduceva il Grande Fratello. In questi anni, la conduttrice ammette di essere cambiata non solo fisicamente, ma anche televisivamente. A Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, la D’Urso ha spiegato di essere più magra oggi di quanto non lo fosse in passato e di aver fatto un passo avanti nel lavoro occupandosi anche di cronaca, politica e attualità. “Ci saranno tre D’Urso diverse: quella di Pomeriggio Cinque, quella di Domenica Live e quella del Grande Fratello”, afferma Barbara che promette di sparire per tutta l’estate quando si concederà una lunga vacanza rigenerante. Come sarà, dunque, la Barbara D’Urso da prima serata? “Continuerò a non passare inosservata. Stiamo pensando ad acconciature, accessori e vestiti particolari”, aggiunge ancora. Sarà un Grande Fratello vintage, dunque, anche se non ci sarà il ritorno di Marco Liorni come inviato che ha ormai intrapreso altre strade.

IL RITORNO DELLA DOTTORESSA GIO’

I progetti lavorativi di Barbara D’Urso, però, non sono ancora finiti. La conduttrice, infatti, sarà presto impegnata anche nelle riprese della nuova stagione della fiction “Dottoressa Giò”. A Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice conferma i rumors. “Sto leggendo la sceneggiatura in questi giorni, le riprese sono previste la prossima estate. Prima farò anche la doppiatrice al cinema: a maggio esce Show dogs e do la voce ad una cagnolina tenerissima. Sono contenta perché il compenso di tutti noi doppiatori del film, da Amendola a Frassica verrà devoluto per l’acquisto di croccantini per cani”, ha svelato la D’Urso che non si ferma un attimo e appare praticamente instancabile.

