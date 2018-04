Belen Rodriguez/ La festa per Santiago e il gesto per Stefano De Martino

Belen Rodriguez festeggia con una grande festa il quinto compleanno del figlio Santiago e fa un gesto d'affetto nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino.

L’avevo promesso e l’ha fatto. Belen Rodriguez ha regalato una grande festa a Santiago, il suo piccolo principe che ieri ha compiuto cinque anni. La nascita del figlio, come ha più volte sottolineato lei stessa, ha cambiato davvero molto Belen Rodriguez che ha documentato la festa sui social per condividere qualche momento con l’ex marito Stefano De Martino che, essendo ancora in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2018, non ha potuto partecipare. Al suo posto, però, c’era tutta la sua famiglia. La showgirl argentina, infatti, oltre a condividere foto e video della festa di Santiago, sulle storie di Instagram, ha anche pubblicato una foto in cui posa con il bambino, gli ex suoceri, il fratello e la sorella di Stefano De Martino. Ancora una volta, Belen e Stefano hanno dimostrato di aver messo da parte tutti i rancori del passato creando un rapporto basato sul reciproco rispetto. Così facendo stanno regalando un’infanzia serena e felice a Santiago che, alla sua festa, si è divertito insieme degli amici e della famiglia.

IL GESTO DI BELEN RODRIGUEZ PER STEFANO DE MARTINO

Dopo aver fatto gli auguri al suo bambino sui social, Stefano De Martino, in collegamento dall’Honduras per l’Isola dei Famosi 2018, ha mostrato una lavagna con la frase “Auguri Santi!”, accompagnando il tutto da un cuore. Dopo il gesto di Stefano, Belen ha condiviso la foto del momento sulle sue storie di Instagram condividendo così con l’ex marito il giorno più bello della loro vita. Santiago, infatti, ha cambiato per sempre la vita di Belen e Stefano che, cinque anni fa sono stati travolti da una gioia immensa che li legherà per sempre. Nonostante l’amore sia finito e la showgirl sia felicemente fidanzata con Andrea Iannone, è riuscita a creare un rapporto d’amicizia con l’ex marito di cui beneficia Santiago che non soffre la separazione dei genitori. Un gesto da donna e da madre quella della Rodriguez che ha conquistato i fans.

