CAROVANA DI FUOCO/ Su Iris il film con John Wayne e Kirk Douglas (oggi, 10 aprile 2018)

Carovana di fuoco, il film onda su Iris oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: John Wayne, Kirk Douglas e Howard Keel, alla regia Burt Kennedy. La trama del film nel dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Carovana di fuoco va in onda su Iris oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola western che è stata diretta nel 1967 da Burt Kennedy, regista americano scomparso nel febbraio del 2001 e ricordato per aver diretto numerose pellicole western come L'infallibile pistolero strabico, La texana e i fratelli Penitenza, Quel maledetto colpo al Rio Grande Express e Cose dell'altro mondo. Si tratta di un film non particolarmente apprezzato dalla critica internazionale che però ha potuto contare su attori di grande talento come John Wayne, Kirk Douglas, Howard Keel, Keenan Wynn e Bruce Cabot. Prodotto dalla Universal, Carovana di fuoco ha potuto contare sulla collaborazione di Dimitri Tiomkin, musicista nato in Ucraina e protagonista della cinematografia statunitense grazie ad alcune sue colonne sonore intramontabili, alcune delle quali gli hanno anche permesso di vincere diversi premi Oscar come quelle del film Il vecchio e il mare e la Dov'è il sole brucia. A vestire i panni del personaggio protagonista, Taw Jackson, troviamo John Wayne, una delle icone cinematografiche americane più importanti degli anni 70 e 80, particolarmente famoso in tutto il mondo grazie alle innumerevoli interpretazioni in film di genere Western che hanno caratterizzato la sua intera carriera. Considerato uno degli attori più talentuosi di tutti i tempi, tra i grandi successi interpretati da John Wayne è impossibile non citare film come Un dollaro d'onore, La più grande storia mai raccontata, Una sporca faccenda Tenente Parker, I due invincibili e Uomini d'amianto contro l'inferno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CARVANA DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Taw Jackson, un nota fuorilegge che dopo aver scontato una lunga detenzione in carcere riesce a tornare in libertà. Da uomo libero l'unico suo obiettivo è quello di trovare vendetta nei confronti di Frank Pierce, colpevole di aver rubato indebitamente l'intero patrimonio di Jackson, compresa la sua miniera. Il piano dell'uomo consiste nel compiere un'importante rapina ai danni di un convoglio carico di oro, appartenente proprio a Frank. Portare a termine la missione da soli è però praticamente impossibile. Proprio per questo motivo Jackson decide di allearsi con Lomax, una sua vecchia conoscenza disposta a dare una mano.

