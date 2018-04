Caterina Balivo vs Barbara D'Urso/ Dopo Maria De Filippi anche la conduttrice Rai “attacca” Carmelita

Nei giorni scorsi Barbara D'Urso è stat presa di mira da alcune colleghe: Maria De Filippi e Caterina Balivo le hanno rivolto alcune velate frecciatine.

10 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D’Urso sta vivendo un periodo d’oro sul piccolo schermo. Da settimana prossima la conduttrice di casa Mediaset condurrà ben tre programmi su Canale 5: Pomeriggio 5 da lunedì al venerdì, Domenica Live la domenica pomeriggio e la nuova edizione del Grande Fratello, da martedì 17 aprile in prima serata. Tanta esposizione mediatica, ha fatto sì che nei giorni scorsi Barbarella si è ritrovata a essere bersaglio di sottili frecciatine da parte di alcune colleghe. La prima a colpire con il suo dardo Barbara D’Urso è stata Maria De Filippi, che durante la sua recente apparizione nello studio di Che tempo che fa, ha scherzato con Fabio Fazio sulla postura di alcune sue colleghe: “Ci sono tante mie colleghe bravissime e io ammiro anche alcune che riescono a fare delle cose che io mai nella vita potrei fare. Parlo della postura. Ad esempio questa poltrona, no? Io sto qua poco tempo e sono seduta bene, sennò mi capita di scivolare. Mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona, innanzitutto stanno in pizzo così e hanno tutta questa curva che girano così e possibilmente allungano il collo. Ecco, io non sono così, non riuscire a essere diversa. Penso che anche loro, quando escono dal quadrato televisivo, siano così…”, ha detto la conduttrice.

La frecciatina di Caterina Balivo

Impossibile non rivedere una topica posa di Barbata D’Urso, sempre seduta in punta di sedia, nella descrizione della De Filippi. Inoltre, gli spettatori più attenti ricorderanno che anche Luciana Littizzetto aveva ironizzato sulla postura di Barbarella durante un’ospitata a C’è posta per te con la conduttrice di Pomeriggio 5 nel 2015. Nei giorni scorsi anche Caterina Balivo durante una puntata di Detto fatto ha lanciato una frecciatina alla collega di Canale 5. Durante una lezione sui selfie con la ballerina Matilde Brandi che le chiedeva se dovesse tenere le labbra protese all’esterno, la conduttrice ha risposto: “No, la bocca così lasciala a qualcun’altra…”. Immediato - secondo Davide Maggio - il collegamento con gli autoscatti di Carmelita, con cui su Instagram augura il buon giorno ai suoi numerosi follower.

