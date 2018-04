Chiara Ferragni e Fedez/ Presto in Italia? Una nuova casa attende Leone

Chiara Ferragni e Fedez si godono le ultime settimane a Los Angeles in attesa di tornare in Italia: il rientro con Leone dovrebbe avvenire per metà maggio.

10 aprile 2018

Ultime settimane a Los Angeles per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, infatti, dopo la nascita del piccolo Leone, ha già ripreso le normali attività. La fashion blogger più famosa al mondo, infatti, pur non avendo ripreso totalmente il lavoro, si sta rimettendo in forma come ha dimostrato nei giorni scorsi postando una foto del suo ventre nudo e già piatto a poche settimane dal parto. Felici e innamorati del loro Leone che stanno coccolando e viziando, Chiara e Fedez stanno preparando il rientro in Italia che dovrebbe avvenire per metà maggio quando Leone avrà compiuto due mesi. Il ritorno in Italia è quasi obbligato dal momento che Fedez è atteso da un concerto importante in programma i 1° giugno allo stadio San siro di Milano insieme a J-Ax. Ad attendere Chiara, Fedez e Leone ci sarà anche una nuova casa che non è ancora pronta, ma che lo sarà sicuramente quando la dolce famiglia rientrerà dopo mesi a Milano.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, COMINCIANO I PREPARATIVI DELLE NOZZE

Il rientro in Italia darà la possibilità a Fedez e Chiara Ferragni di cominciare a preparare il matrimonio. E’ passato quasi un anno da quando il rapper chiese la mano della fashion blogger all’Arena di Verona durante un suo concerto e, ad oggi, non c’è ancora una data. La coppia, infatti, ha dovuto rinviare tutto dando la precedenza al piccolo Leone il cui arrivo è stato una gioia non solo per i neo genitori, ma anche per le rispettive famiglie. Ora che Leone è nato, però, per la Ferragni e Fedez è arrivato il momento di organizzare anche il giorno del matrimonio per il qualche dovrebbero affidarsi ad una wedding planner. La data, al momento, sembra che non sia stata ancora decisa anche se il desiderio di Chiara sarebbe quello di sposarsi tra la primavera e l’estate. Inoltre, la coppia potrebbe pronunciare il fatidico sì in Sicilia, una regione a cui la Ferragni è particolarmente legata.

