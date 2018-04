EVA HENGER/ Si sente vittima di bullismo e scrive ad Alessia Marcuzzi (Ieri oggi italiani)

Eva Henger sarà ospite della puntata odierna di Ieri oggi italiani. L’attrice è però ancora al centro dello scandalo canna-gate riguardante l’Isola dei famosi 2018

10 aprile 2018 Bruno Zampetti

Eva Henger

Eva Henger sarà ospite della puntata odierna di Ieri oggi italiani. L’attrice è però ancora al centro dello scandalo canna-gate riguardante l’Isola dei famosi 2018 e non è detto che finito il reality non si parlerà più di questa vicenda. L’ex pornostar, infatti, ha scritto una lettera aperta indirizzata ad Alessia Marcuzzi e pubblicata sul settimanale Dipiù in cui evidenzia come stia ricevendo un trattamento diverso, e peggiore, rispetto a quello riservato ad altri ex naufraghi. Ha infatti scritto che il suo camerino è in una struttura esterna agli studi, senza nessuno degli altri ex concorrenti. “Come esiste il bullismo dei ragazzi esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo”, ha aggiunto, spiegando anche di essere stata attaccata da Alessia Marcuzzi durante una pausa pubblicitaria con un insulto mentre usciva dallo studio.

EVA HENGER, ANCHE LA FIGLIA MERCEDESZ CONTRO ALESSIA MARCUZZI

“Se scrivo è anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia”, ha aggiunto la Henger rivolta alla Marcuzzi. Difficile quindi che la questione si chiuda qui, visto che sta diventando quasi una questione personale. Che si spera non abbia ripercussioni nella famiglia di Eva. Sua figlia Mercedesz, infatti, ha raccontato a Diva e donna di aver sofferto molto per gli attacchi subiti dalla madre. Tanto che le sono comparse delle macchie sulla pelle per lo stress. Il suo ragazzo Leonardo era persino andato via di casa per qualche giorno. Tra l’altro in quella occasione Mercedesz aveva detto di essere stata delusa dal comportamento di Alessia Marcuzzi.

LA CARRIERA

Eva Henger è nata in Ungheria nel 1972 e nel 1989 viene eletta Miss Teen Ungheria. Trasferitasi in Italia, conosce e sposa Riccardo Schicchi e inizia prima a esibirsi in alcuni locali di Roma per poi debuttare nel cinema hard, diretta anche dal marito. Comincia quindi a lavorare in televisione come soubrette, conducendo Convenscion e prendendo poi parte al reality La Fattoria. Conduce poi Paperissima Sprint. Nel 2012 suo marito, da cui ha avuto due figli, Mercedesz e Riccardino, muore. L’anno seguente si sposa con il produttore Massimo Caroletti, dal quale aveva già avuto una figlia di nome Jennifer. Il legame con Caroletti risale al 2005. Pur rimanendo sposata con Schicchi, infatti, i due avevano cominciato a condurre vite separate.

