Elisabetta Gregoraci, fuga d'amore con Francesco Bettuzzi/ La coppia esce allo scoperto?

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi: fuga d'amore per la coppia che esce allo scoperto. Le immagini esclusive sul numero del settimanale Chi in edicola domani.

10 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - Foto Chi

Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver firmato il divorzio da Flavio Briatore lo scorso dicembre, volta pagina accanto all’imprenditore Francesco Bettuzzi. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 11 aprile, pubblica in esclusiva le foto della fuga d’amore che la showgirl e l’imprenditore si sarebbero concessi a Parigi. La coppia avrebbe raggiunto la capitale francese in auto dove si sarebbe goduta la citta tra una seduta di shopping, coccole e momenti di svago vari. Tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi che è il titolare dell’azienda di cosmetici la Pure Herbal di cui la showgirl è testimonial, non si sono mai lasciati andare a gesti d’affetto in pubblico. La coppia, dunque, passeggia tranquillamente per le strade di Parigi come due conoscenti. Francesco Bettuzzi, tuttavia, secondo quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini sarebbe l’uomo che sta facendo battere di nuovo il cuore alla Gregoraci dopo la fine del suo matrimonio.

ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO BETTUZZI, PRESENTAZIONI E VACANZE ESTIVE INSIEME

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi farebbero sul serio. La showgirl, infatti, avrebbe già presentato l’imprenditore alle sue migliori amiche. Bettuzzi, inoltre, sarebbe stato visto anche a Montecarlo dove Elisabetta continua a vivere per permettere al figlio Nathan di vedere regolarmente anche il padre Flavio Briatore. La coppia, dunque, sta lentamente uscendo allo scoperto e, secondo il settimanale Chi, starebbe già organizzando le prime vacanze estive insieme. La meta scelta dovrebbe essere gli Stati Uniti. Dopo la lunga storia d’amore con Briatore, dunque, la Gregoraci avrebbe ritrovato l’amore accanto all’imprenditore. La showgirl, per il momento, non commenta preferendo restare in silenzio, esattamente come ha fatto quando è finito il suo matrimonio. Sui social, però, Elisabetta Gregoraci continua a condividere foto in cui è da sola o insieme al figlio con cui trascorre gran parte del suo tempo.

