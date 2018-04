Finalisti Isola dei Famosi 2018 e pronostici vincitore/ Chi va in finale? Grande rimonta per Nino Formicola

Finalisti e vincitore Isola dei Famosi 2018, i pronostici: Alessia Mancini la favorita per la finale con Amauryz Perez. Nino Formicola la sorpresa di questa edizione. La Cipriani recupera?

10 aprile 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi, pronostici e vincitori

Chi potrebbero essere i finalisti dell’Isola dei Famosi 2018? Ottime probabilità per Nino Formicola, in rimonta. Questa sera, in nomination faccia a faccia, ritroveremo Jonathan e Alessia Mancini. Dopo la sfuriata della scorsa settimana da parte dell’uomo, pare che anche l’ex velina possa rischiare addirittura l’eliminazione per avere detto: “Fro…”. Tra poche ore, durante la semifinale del programma ne sapremo di più e scopriremo chi si aggiungerà ad Amaurys Perez, primo finalista decretato dal resto dei naufraghi proprio durante il passato appuntamento, tramite una votazione diretta. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Alessia Marcuzzi condurrà ancora una volta le battute finali della trasmissione, avvisando anche i naufraghi di preparare i bagagli in vista dell’Italia. Come di consueto infatti, la finale si disputerà direttamente a Milano. Nel corso del penultimo appuntamento, faremo i conti anche con le decisioni finali riguardanti Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, le attuali concorrenti “sospese”.

Finalisti Isola dei famosi 2018: la rimonta di Nino, vittoria o podio?

A poche ore di distanza dalla semifinale dell’Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, cambiano anche tutti gli equilibri sulla lavagna dei bookmaker. Ecco perché con Alessia Mancini e Jonathan Kashanian a rischio eliminazione, Amaurys Perez si conferma il favorito di Snai per la vittoria (a 3,00), ma a sorpresa si registra con un notevole guizzo in avanti da parte di Nino Formicola, ora offerto a 3,50 proprio davanti all’ex velina, a 4 volte la scommessa. Si sale a 5,00 per il successo di Bianca Atzei o di Jonathan, mentre Francesca Cipriani – riferisce Agipronews - scivola a 7,00 e Rosa Perrotta è ultima a 50,00. A questo punto, il terzetto da medaglia di bronzo, argento e oro potrebbe essere proprio composto da Alessia Mancini, Nino Formicola e Amaurys Perez (probabile vincitore dell’intera edizione).

