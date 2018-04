Gemma, la mamma di Bianca Atzei/ "Tre anni fa è stata in ospedale": sfogo in diretta all'Isola dei Famosi 2018

Gemma, la mamma di Bianca Atzei sbotta nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi 2018. "Dimentica quando 3 anni fa sei stata in ospedale": cosa le è accaduto?

10 aprile 2018 Anna Montesano

Gemma, la mamma di Bianca Atzei

Se si associano Bianca Atzei alla parola ospedale, al pubblico probabilmente viene subito alla mente quanto accaduto a Max Biaggi, ex compagno della cantante. Eppure sembra ci sia qualcosa che i fan della cantante e naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 non conoscano e che viene accennata solamente nel corso della diretta di questa sera. Bianca Atzei, 3 anni fa, ha vissuto un momento molto difficile: a dichiararlo in diretta è la mamma, Gemma, che prede da sola parola nel corso della puntata, quando in collegamento dalla Palapa, sua figlia Bianca viene accusata di essere "incoerente" oltre che di "non schierarsi mai". Gemma inizia allora ad urlare in studio: "Se grande, fregatene, va bene così".

BIANCA ATZEI È STATA IN OSPEDALE: PERCHÈ?

Alessia Marcuzzi chiede allora venga dato alla donna un microfono, ed è a questo punto che dichiara: "Bianca lascia andare quel periodo di 3 anni fa che sei stata in ospedale, basta, vai avanti. Basta, sii forte da adesso, fatti scivolare tutto addosso. Non voglio vedere più nessuno che ti sotterra così". Bianca, dalla palapa, è in lacrime e conferma che "Ci sono alcune cose che le persone non sanno". Ma cosa è accaduto alla Atzei tre anni fa? Non si hanno certezze su quanto accaduto alla nota cantante, che potrebbe essere stata vittima di un incidente o ancora aver avuto un duro problema di salute che l'ha obbligata ad un ricovero in ospedale. Probabilmente sarà proprio lei a chiarire nei prossimi giorni questa delicata parentesi.

© Riproduzione Riservata.