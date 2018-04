Grande Fratello 2018/ Concorrenti: figli di papà, donne mature in cerca d'amore e appassionati di chirurgia

Grande Fratello 2018 concorrenti: nella casa di Cinecittà, martedì 17 aprile, ci saranno figli di papà, donne mature in cerca d'amore, appassionati di chirurgia e fidanzati di...

10 aprile 2018 - agg. 10 aprile 2018, 15.29 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Manca esattamente una settimana e il Grande Fratello 2018 prenderà ufficialmente il via. Da martedì 17 aprile, riaprirà la casa più famosa d’Italia che è stata arredata negli stessi spazi di quella che ha ospitato pochi mesi fa gli inquilini famosi dell’edizione vip del padre di tutti i reality. La casa della quindicesima edizione del Grande Fratello, come ha svelato Barbara D’Urso ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, avrà colori e arredi diversi e, soprattutto, delle stanze segrete. In particolare ci sarà la camera degli ospiti perché qualcuno potrebbe andare a trovare gli inquilini della casa di Cinecittà restando con loro per qualche notte. Ci sarà, poi, una zona molto disagiata e caotica, simile al tugurio visto nelle ultime edizioni del reality, allestita con temi estivi considerando che si va verso l’estate. Il Grande Fratello 2018 durerà circa due mesi. Un periodo più breve di quello solito ed è per questo che, per vincere la gara degli ascolti, gli autori hanno pensato di mettere su un cast di concorrenti con storie forti, ma nelle quali, ogni telespettatore, potrà identificarsi.

GRANDE FRATELLO 2018, I CONCORRENTI

Quanti concorrenti animeranno la casa del Grande Fratello 2018? Il numero preciso ancora non c’è, ma Barbara D’Urso, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato piccanti anticipazioni sul cast. “Fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti. E poi, ovviamente, ci saranno gli sconosciuti: studenti, elettricisti, commesse. Sarà davvero un bello spaccato d’Italia: lavoratori e figli di papà, giovanissimi e donne mature in cerca d’amore, ragazzi appassionati di chirurgia estetica, stranieri. Chiunque potrà identificarsi”, racconta la conduttrice che sembra confermare i rumors circolati in questi giorni. Nella casa, dunque, dovrebbero esserci davvero Luigi Mario Favoloso, fidanzato di Nina Moric, Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo e Michael Terlizzi, figlio dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi. Il countdown, dunque, è ufficialmente partito. La presenza nel cast di personaggi più o meno noti e che Barbara D'Urso ha svelato che sono passati anche nelle sue trasmissioni, sta facendo torcere il naso al popolo del web, sicuro che quella che andrà in onda da martedì prossimo, sarà più che altro un'edizione simile a quell vip condotta da Ilary Blasi.

