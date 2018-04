HUNGER GAMES/ Sul 20 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 10 aprile 2018)

Hunger Games, il film in onda sul canale 20 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence, Lenny Kravitz e Isabel Fuhrman, alla regia Gary Ross. Il dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 20

NEL CAST KATNISS EVERDEEN

Il film Hunger Games va in onda sul canale 20 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo. La pellicola è stata diretta da Gary Ross, regista americano che però non ha ricoperto alcun ruolo nei successivi capitoli della saga. A vestire i panni della protagonista, Katniss Everdeen, è Jennifer Lawrence, interprete cinematografica americana che grazie a questo ruolo è riuscita a raggiungere il successo internazionale. Nel 2018 è stata protagonista del film Red Sparrow, diretto proprio da Francis Lawrence, lo stesso regista che ha curato la regia dei seguneti tre film della saga di Hunger Games. Accanto a Jennifer Lawrence nel cast di Hunger Games figurano anche Josh Htcherson, il noto cantante Lenny Kravitz e Liam Hemsworth. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro temporalmente non ben precisato, un conflitto mondiale sembra aver profondamente modificato le abitudini della società internazionale. In tale contesto gli Stati Uniti sono stati sostituiti da Panem, una sorta di Stato dittatoriale formato da 13 distretti differenti. Come ogni anno, il governo di Panem sta per dare il via allo show mediatico degli Hunger Games, un torneo al limite della sopravvivenza che annualmente coinvolge due rappresentanti di ogni distretto. Solo un vincitore, tra i 26 concorrenti in gara riuscirà a rimanere in vita. Katniss Everdeen e Peeta Mellark parteciperanno agli Hunger Games in rappresentanza del distretto 12, uno dei più poveri di Panem. Col passare dei giorni Katniss, con la sua audacia e innata bellezza, riuscirà a fare breccia nel cuore degli abitanti di tutta Panem diventando in breve tempo un vero e proprio simbolo di libertà che entrerà in netto contrasto con la politica dittatoriale di Capitol City.

