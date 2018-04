Heather Parisi contro Simona Ventura e Marco Bocci/ "Parac**i": scintille nel serale di Amici 17

Heather Parisi si scaglia contro Simona Ventura e Marco Bocci, colleghi nella commissione esterna del serale di Amici 17: "sono parac**i", sbotta l'ex ballerina.

10 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Heather Parisi

Dopo una sola puntata del serale di Amici 17, Heather Parisi si scaglia contro Simona Ventura e Marco Bocci, suoi colleghi nella commissione esterna. L’ex ballerina, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del talent show di Maria De Filippi, ha accusato i colleghi di voler fare i “parac**i per non dichiarare la verità sul talento degli allievi. Schietta e diretta, la Parisi se la prende prima con Simona Ventura che, nel corso della prima puntata del serale, ha elogiato il talento di Biondo, giudicandolo carismatico e capace di arrivare al pubblico. “Parlando della commissione esterna, ho paura che stia subentrando un po’, scusate il termine, di paraculismo perché non posso credere che una Simona Ventura che ha un background come il suo dica quanto è carismatico Biondo quando è tutto tranne… O non capisce il significato della parola carismatico o sta mentendo perché non puoi dire che Biondo è carismatico. Il carisma è un’altra cosa”, ha detto la cantante. A stroncare Biondo durante la diretta, invece, era stato Ermal Meta che, zittendo Simona Ventura, aveva dichiarato: “Credo che il talento non si possa determinare in base a quanti ragazzi vanno a tempo con le mani su una bit. La musica è un’altra cosa. La qualità più evidente che vedo di te è che sei biondo, è la cosa che mi arriva di te. Sei biondissimo”.

HEATHER PARISI CONTRO MARCO BOCCI DOPO IL PRIMO SERALE DI AMICI 17

Nel mirino di Heather Parisi, poi, è finito anche Marco Bocci che ha, invece, elogiato Valentina Verdecchi giudicandola sensuale e sexy. La Parisi che, ancora oggi, è considerata una delle migliori ballerine dell’era moderna e che già durante la puntata, pur con modi diversi e meno irruenti aveva dato ragione ad Alessandra Celentano sulle doti della ballerina della squadra bianca, ha detto: “Parlando di Bocci, non puoi dire che Valentina è sensuale perché era soltanto terrorizzata e metà del tempo lei si girava per vedere la coreografia dell’altra ballerina”. Nel secondo serale di Amici 17, dunque, potrebbero esserci scintille tra i membri della commissione esterna i cui giudizi non sono piaciuti neanche al pubblico che ha salvato solo Ermal Meta, giudicato l’unico obiettivo e capace di giudicare il talento dei cantanti.

