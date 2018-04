IL PRINCIPE CERCA MOGLIE/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 10 aprile 2018)

Il principe cerca moglie, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari headley e James Earl, alla regia John Landis.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST EDDIE MURPHY

Il film Il principe cerca moglie va in onda su Italia 1 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.25. Si tratta di una delle pellicole cinematografiche più famose di Eddie Murphy che interpreta il personaggio protagonista del principe Akeem. Con la regia di John Landis, Il principe cerca moglie è stato realizzato nel 1988 e nel cast, accanto a Eddie Murphy, troviamo Arsenio Hall, Shari headley, James Earl, Jones Madre Sinclair e John Amos. Il regista John Landis è stato reso celebre da altri grandi film di successo come Blues Brothers e Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills, che vede protagonista Eddie Murphy. Il principe cerca moglie è stato quasi interamente girato a New York, città della quale l'intera trama è ambientata. Oltre ad aver interpretato il ruolo del Principe Akeem, Eddie Murphy ha anche vestito i panni dei personaggi di Clarence Randy, Watson e Saul. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PRINCIPE CERCA MOGLIE, LA TRAMA DEL FILM

Il giovane Akeem è il futuro erede al trono di un piccolo Principato immaginario dell'Africa meridionale. Come da tradizione, il giovane che ha appena compiuto 21 anni, dovrà presto convolare a nozze con una giovane fanciulla del principato. Contrariamente a quanto desidererebbe Akeem, si tratta ovviamente di un matrimonio combinato. Il giovane intende però trovare una ragazza che lo ami sinceramente e quindi decide di fuggire e trasferirsi assieme al suo fedele amico Semmi a New York. Qui Akeem finge di essere un umile studente al primo anno di università in cerca di un lavoro col quale mantenersi agli studi. Riesce a farsi assumere presso uno piccolo fast food della grande mela e poco dopo finisce per innamorarsi di Lisa McDowell, figlia del suo datore di lavoro La giovane, ignorando la reale identità di Clarence, finisce per innamorarsene a sua volta. Ma ben presto i genitori del Principe Akeem irromperanno a New York per convincere l'erede al trono di Zamunda a tornare a casa ed assumersi le sue responsabilità.

