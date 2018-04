Il Segreto / Anticipazioni settimanali: Camila incinta, Aquilino sempre più vicino a Beatriz ma…

10 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni e trame

Cosa accadrà agli amici de Il Segreto? Scopriamo a seguire tutte le anticipazioni settimanali della soap opera tanto amata dal pubblico italiano e in onda dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset (il venerdì anche nel doppio appuntamento in prime time). Julieta ha deciso di non partecipare al funerale della figlia letteralmente straziata del dolore. La stessa cosa ha fatto Candela. La donna poi, in cerca di ricordi della piccola Ana, dopo la fuga nei boschi è tornata nella casa dove tutto è stato incendiato, per ricostruire i suoi ricordi. Sul posto viene scoperta da Erminia che le promette di non dire nulla. Mentre Saul, Prudencio e Nicola continuano a cercarla, Dolores è molto arrabbiata con Don Berengario per via dell’organizzazione del viaggio a Lourdes. Intanto nel paese continuano i pettegolezzi sull’amicizia che lega Beatriz a Aquilino. Camila quindi, chiede all’uomo delle informazioni ma lui nega qualsiasi coinvolgimento con la giovane. Emilia parlando con la ragazza, le consiglia di non dare ascolto alle chiacchiere dei paesani.

Il Segreto, il paese mormora su Beatriz e Aquilino

Herminia racconta ad Adela di avere visto Julieta e questo la tranquillizza convinta che presto farà ritorno a casa. Nel frattempo, Beatriz dopo essersi confrontata con Emilia ha paura di ricevere una punizione da parte di Hernando per i pettegolezzi che girano sul suo conto. Il padre però, sembra avere altri problemi per la testa per pensare alla figlia. Matias e Marcela continuano ad essere sempre più complici e questo fa molto piacere sia Emilia che Alfonso. Fe sospetta sempre più che Mauricio sia coinvolto nell'incendio. Prudencio intanto riesce a darsi pace e dice a Donna Francisca che intende costituirsi alla Guardia Civile. Camila racconta ad Alfonso e la moglie di essere incinta e l’atmosfera di Los Manantiales diventa subito festosa. Beatriz chiede scusa a Camila mentre non riesce a darsi pace vedendo l’intesa tra Matias e Marcela mentre Aquilino cerca di consolarla ancora una volta e vengono visti da Adela che ne parla con Gracia affermando di non apprezzare l’atteggiamento di lui. Fe intanto, riceve una offerta di lavoro da un uomo molto importante ed entra in crisi: accettare oppure no?

