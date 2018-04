Isola dei Famosi 2018/ Pagelle: Alessia Mancini eliminata, Jonathan al televoto con Francesca Cipriani

Isola dei Famosi 2018, ripescata dal televoto lampo, francesca cipriani dovrà scontrarsi al televoto con Jonathan Kashanian. Eliminate Alessia Mancini e Rosa Perrotta.

10 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, Isola dei Famosi 2018

La semifinale dell’Isola dei famosi 2018 si è conclusa con l’eliminazione di Alessia Mancini, che ha deciso di di evitare il ballottaggio con le altre sue sospese della serata, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, e rinunciare così alla possibilità di arrivare in finale. A una settimana dalla puntata conclusiva della stagione, la naufraga più agguerrita del reality ha deciso quindi di mollare, lasciando la possibilità di accedere alle fasi conclusive a chi, a questo punto del gioco, sente più di lei il bisogno di arrivare fino in fondo. Il televoto aperto fra le due naufraghe in attesa di verdetto ha decretato l’ingresso di Francesca Cipriani nella rosa dei finalisti, della quale fanno parte anche Amaurys Perez, Bianca Atzei, Nino Formicola e Jonathan Kashanian. L’ex concorrente sospesa, però, dovrà sfidare al televoto Jonathan, finito in nomination in ex aequo con Nino e candidato all'eliminazione dal primo finalista Amaurys Perez. Chi fra i due riuscirà ad avere la meglio e accedere all'attesissima puntata finale di lunedì?

JONATHAN ATTACCA, ALESSIA MANCINI SI DIFENDE

Accusata da Jonathan Kashanian di aver utilizzato frasi omofobe nei confronti di Marco Ferri, e di aver supplicato gli operatori dell’Isola dei Famosi 2018 per ottenere la cancellazione delle sue dichiarazioni, Alessia Mancini è riuscita a far valere il suo punto di vista, chiarendo alcuni aspetti rimasti irrisolti nella puntata di martedì scorso. Le accuse mosse nei suoi confronti da Jonathan (voto 5), si sono infatti rivelate inconsistenti e alcuni filmati sono riusciti in parte ad assolverla da tutte le critiche (Voto 7). Contemporaneamente, alcuni confessionali hanno portato alla luce il carattere sempre meno coerente dell’ex gieffino, a detta di tutti incapace di schierarsi e in grado di prendere posizioni nette soltanto per necessità. In particolare, secondo Amaurys Perez, l’aver tirato fuori le accuse nei confronti di Alessia Mancini dopo molti mesi sarebbe un chiaro sintomo di una strategia ben studiata, ma dallo studio, un Marco Ferri sempre più indignato, ha attaccato la naufraga la sua presunta malcelata omofobia. Da che parte sta la verità? A questo link il filmato con le parole dell’ex concorrente.

LE PAGELLE DELLE NAUFRAGHE SOSPESE

L’atavica rivalità che ha accompagnato Rosa Perrotta e Alessia Mancini all’Isola dei Famosi 2018 non si è spenta neanche durante la semifinale di ieri, quando l’ex tronista di uomini e donne, approfittando di un momento di scontro in palapa, ha tuonato contro la naufraga colpevole di aver messo in atto numerose strategie. Secondo Rosa Perrotta, l'ex letterina avrebbe sparlato, assieme ad Amaurys Perez, del sempre più distante Jonathan Kashanian, rendendosi così protagonista di una delle pagine più brutte del reality. Dal suo punto di vista, infatti, Alessia Mancini è “una falsa buonista” ed è colpevole dei principali complotti nati fra i naufraghi nel corso della loro permanenza in Honduras (voto 6). Leggermente giù di tono rispetto alle puntate precedenti, Francesca Cipriani si è tenuta ben distante da eventuali teatrini, regalando solo qualche perla nel corso della pesata e dell’immancabile confronto allo specchio (voto 7). Se vi siete persi il suo divertente teatrino alle prese con i chili di troppo, potete cliccare qui.

IL PASSATO DI BIANCA ATZEI TORNA A GALLA

In una serata piena di luci e ombre, le attenzioni del pubblico dell’Isola dei Famosi 2018 si sono concentrate su Nino Formicola, colpevole di aver adottato un atteggiamento distruttivo, che lo induce a odiare tutto e tutti. Dopo aver visualizzato un filmato che ha riepilogato tutti gli aspetti di questo lato del suo carattere, il naufrago ha confermato tutto, ammettendo di essere “un rompiballe”, senza tirarsi indietro di fronte alle seppur deboli accuse. Se vi siete persi la diretta, potete visualizzare il suo intervento nel video disponibile a questo link. Fra i concorrenti al centro della lente di ingrandimento è finita anche Bianca Atzei (voto 5), colpevole di non voler mai prendere una decisione e di sentirsi sempre in mezzo a due fuochi, rappresentati, in particolare, da Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. A porre un freno a tutte le accuse è però l’intervento inatteso di sua madre, che dallo studio ha svelato un passato piuttosto ingombrante e un brutto ricordo di “tre anni fa” da lasciare all’interno di “quell'ospedale”. Immediata la reazione della naufraga, incapace di essere forte proprio a causa dei brutti ricordi. A questo link è possibile visualizzare il filmato con intervento della madre di Bianca Atzei.

