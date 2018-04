Kate Hudson è incinta / Terzo figlio in arrivo per l'attrice: sarà una femmina!

Kate Hudson è incinta per la terza volta. L'attrice e il compagno Danny Fujikawa attendono una femminuccia: l'annuncio arriva attraverso Instagram!

10 aprile 2018 Anna Montesano

Kate Hudson è incinta per la terza volta. L'attrice e il compagno Danny Fujikawa sono infatti in attesa di una bambina, come comunicato dalla attraverso un video postato su Instagram. Il modo in cui la Hudson ha svelato di essere in dolce attesa ha emozionato profondamente tutto il popolo del web, che ha inondato l'attrice di congratulazioni e commenti d'affetto. Kate ha infatti condiviso una clip video in cui sono presenti i figli Bingham, 6 anni, e Ryder, 14 anni che sono nati rispettivamente dalle precedenti relazioni dell'attrice con Matt Bellamy dei Muse e il suo primo marito Chris Robinson. Proprio la Hudson, in un'intervista recente ripresa da vanityfair, raccontò la scelta di tagliarsi a capelli a zero: "La connessione che si era creata con i miei capelli era potente, liberatoria e non ero preparata. Se hai il coraggio di farlo, fallo".

DAL DRASTICO CAMBIO DI LOOK ALLA GRAVIDANZA

La scelta della star è stata comunque obbligata avendolo fatto per motivi professionali, stava infatti lavorando su un musical diretto della cantante Sia e per richieste di copione era necessario questo drammatico cambio di look. La Hudson ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2001 per Quasi famosi, film grazie al quale ha vinto il Golden Globe nella medesima categoria. Figlia dell'attrice Goldie Hawn e del cantante e attore di origini siciliane Bill Hudson, i suoi genitori divorziarono quando aveva 3 anni e lei è cresciuta a stretto contatto con Kurt Russell. Per l'attrice ora la lieta notizia, l'arrivo del terzo figlio, precisamente una bambina.

