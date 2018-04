Kate Middleton sta per partorire / Apparsi i divieti di sosta fuori dall'ospedale: ecco la data!

La gravidanza di Kate Middleton è agli sgoccioli. Kensington Palace ha annunciato l'affissione dei divieti di sosta fino al 30 aprile nei pressi della Lindo Wing

10 aprile 2018 Anna Montesano

Kate Middleton

Il countdown per la nascita del terzo Royal Baby può avere ufficialmente inizio. Arrivano infatti nuovi dettagli da Kensington Palace sulla nascita del fratellino di George e Charlotte, terzo figlio di Kate Middleton e William Windsor. Il parto si terrà al St. Mary’s Hospital, così come già avvenuto per i due fratellini. Quello che però conferma che il parto sia realmente imminente è l’affissione dei divieti di sosta nei pressi della Lindo Wing, l’ala dell’ospedale dedicata alle future mamme. Proprio le inferriate della Lindo la scorsa settimana sono state riverniciate, un restauro in vista dei tantissimi scatti che presto le vedranno protagoniste. Sui cartelli in questione è possibile scoprire anche le date relative alla restrizione, cosa che svela ai più curiosi l’arco di tempo entro il quale si attende che Kate Middleton dia alla luce il nuovo arrivato, tra il 9 (ieri) e il 30 Aprile.

NUOVI DETTAGLI SUL TERZO ROYAL BABY

Non si conosce ancora, quindi, la data precisa del parto di Kate Middleton. Lo staff medico che seguirà l'arrivo del terzo bebè sarà composto da Alan Farthing e Guy Thorpe-Beeston, che l’avevano già assistita per la nascita della secondogenita Charlotte. Non si sa, inoltre, se si tratta di un maschietto o di una femminuccia: nel 2013 e nel 2015, in occasione della nascita rispettivamente di George e di Charlotte, la cosa è stata reso noto soltanto al momento della nascita. Sarà così anche in questo caso? Ricordiamo che il terzo Royal Baby sarà il sesto bisnipote della Regina Elisabetta ed entrerà al quinto posto della linea di successione al trono.

