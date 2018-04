LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 10 aprile 2018)

La famiglia del professore matto, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Eddie Murphy e Janet Jackson, alla regia Peter Sagan. Il dettaglio della trama.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST EDDIE MURPHY

Il film La famiglia del professore matto va in onda su Italia 1 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 23,45. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2000 da Peter Sagan lo stesso regista di Agente Smart e L'altra sporca ultima meta. A interpretare il personaggio protagonista di Sherman Klump è il poliedrico Eddie Murphy che nel film ha in realtà vestito i panni di ben nove personaggi differenti, ovvero l'intera famiglia del professore e Sherman Klump. Accanto ad Eddie Murphy, nel cast de La famiglia del professore matto, troviamo anche Janet Jackson, Larry Miller e Richard Gant. Si tratta del secondo film dedicato professor Klump, preceduto da Il professore matto realizzato nel 1996 con la regia di Tom Shadyac. Tra i produttori esecutivi della pellicola compare anche Eddie Murphy accanto a Tom Shadyac e Jerry Lewis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE MATTO, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film riprende esattamente dal punto in cui la storia del prequel si era conclusa. I problemi legati all' interferenza di Buddy Love continuano a preoccupare il professore che continua cercare un metodo scientifico in grado di accelerare il dimagrimento e addirittura permettere un ringiovanimento istantaneo negli esseri umani. I suoi ultimi studi lo portano a delineare una formula che da vita ad una modifica genetica in un cagnolino, il quale riesce a ringiovanire di circa 12 anni in pochissimi istanti. Nel frattempo il professore riesce a comprendere in che modo Baddy Love riesce ad appropriarsi della sua psiche ed è quasi sul punto di estrarre il gene che ne è la causa. Intanto il professor Sherman sembra aver finalmente conquistato il cuore della bella Denice, che lo rassicura sottolineando il suo affetto incondizionato che va al di là del suo aspetto fisico.

© Riproduzione Riservata.