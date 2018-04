LA STELLA DI LATTA/ Su Iris il film con John Wayne (oggi, 10 aprile 2018)

La stella di latta, il film in onda su Iris oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: John Wayne, Morgan Paull, Dan Vadis e Royal Dano, alla regia Andrew McLaglen. Il dettaglio della trama.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il filmin seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE JOHN WAYNE

Il film La stella di latta va in onda su Iris oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 23.05. Una pellicola western che è stata affidata alla regia di Andrew McLaglen ed è stata interpretata da John Wayne che veste i panni del personaggio, Marshal Cahill. Il regista Andrew McLaglen è famoso per aver diretto pellicole come La via del West, Uomini d'amianto contro l'inferno, Gli ultimi giganti, Ti combino qualcosa di grosso e L'oca selvaggia colpisce ancora. Il regista aveva già collaborato con John Wayne nel film Uomini d'amianto contro l'inferno. Oltre a John Wayne, nel cast de La stella di latta, figurano anche Morgan Paull, Dan Vadis, Royal Dano, Jackie Coogan e Barnes Hank Worden. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA STELLA DI LATTA, LA TRAMA DEL FILM

Lo sceriffo Chaill, dopo aver perso prematuramente sua moglie, si tiene costantemente impegnato dedicando poco tempo ai suoi figli adolescenti, Billy e Danny. I due ragazzi avvertono la distanza del padre tanto impegnato nella caccia ai cattivi da dimenticarsi completamente di loro. I due giovani, inizialmente con l'intento di attirare su di loro l'attenzione del padre, decidono di mettere in piedi una banda criminale dedita a piccole rapide. Pianificano così di portare a termine una rapina presso una piccola banca. Tutto va come previsto ma Durante il colpo un caro amico e collega di Chaill perde la vita. Quest'ultimo, che ancora non sa nel coinvolgimento dei suoi figli nella rapina, è più che mai deciso a fare giustizia e scoprire chi ha ucciso il suo collega. Per fare luce su quanto accaduto, l'uomo decide di farsi affiancare da suo figlio Danny. Le indagini portano all'arresto di 4 uomini, ovviamente completamente estranei alla rapina.

