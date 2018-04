LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano del terremoto e della Siria

Questo pomeriggio, martedì 10 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

10 aprile 2018 Redazione

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, martedì 10 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri, lunedì 9 aprile, il programma di Rai 1 ha raccolto 1.393.000 spettatori con l’11.5% di share nella prima parte, e 1.950.000 telespettatori con il 15.7% nella seconda parte. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Nel corso della puntata non mancheranno aggiornamenti sul terremoto nelle Marche e un pagina dedicata alla situazione in Siria.

Monsignor Antonio Staglianó e Suor Cristina

Monsignor Antonio Staglianó, Vescovo di Noto, è stato ospite di Marco Liorni nella puntata di ieri de “La Vita in Diretta”. Il vescovo è diventato famoso per la sua “Pop Theology”, catechesi in musica attraverso i brano musicali più famosi del momento: “Io cerco di parlare ai giovani veicolando il messaggio cristiano utilizzando i testi delle canzonette che i giovani conoscono e che esprimono valori importanti talvolta anche i drammi seri dell’esistenza umano. Se posso trovare appiglio su parole, concetti sui testi delle canzonette perché non posso utilizzarle?”. Nello studio di Rai 1, Monsignor Antonio Staglianó si è anche esibito con la chitarra con una canzone composta da lui. Il vescovo di Noto ha poi annunciato la pubblicazione sui digital Store, della canzone “Indimenticabile Sei”, il cui testo è del monsignor e la musica del dehoniano orante Antonio Cospito. Anche Suor Cristina è stata ospite dei conduttori di “La vita in diretta”.

© Riproduzione Riservata.