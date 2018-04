Last Action Hero - L'ultimo grande eroe/ Su Rai 3 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 10 aprile 2018)

L'ultimo grande eroe, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Charles Dance, alla regia John Mctiernan. La trama del film nel dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE ANTHONY QUINN

Il film L'ultimo grande eroe va in onda su Rai 3 oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.05. Una pellicola che è stata diretta nel 1993 da John Mctiernan, regista statunitense già noto al grande pubblico per aver curato la regia e prodotto una lunga serie di grandi successi cinematografici come Robin Hood - La leggenda, Die Hard e Trappola di cristallo. A vestire i panni del protagonista è uno straordinario Arnold Schwarzenegger, uno degli attori cinematografici americani più amati in giro per il mondo. Al suo fianco, nel cast di Last Action Hero - L'ultimo grande eroe, troviamo altri attori molto noti a livello internazionale come Charles Dance, Anthony Quinn, Austin O'brien e Tom Noonan. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO GRANDE EROE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è Jack Slater, personaggio di una nota Saga cinematografica d'azione che verrà affiancato da un ragazzino di 12 anni, Danny, che grazie ad un ticket magico riuscirà ad entrare a far parte del film condividendo una straordinaria avventura dal vivo assieme al suo grande mito. Il film esordisce con il giovane Danny intento a guardare al cinema l'ultimo film che vede protagonista Jack Slater, il suo grande mito cinematografico. Grazie ad un biglietto consegnatogli da il custode del cinema, Danny si troverà all'improvviso catapultato nel bel mezzo del film, accanto al suo mito Jack Slater. Il ragazzino si troverà così ad essere il coprotagonista nel nuovo film d'azione affiancando l'incredulo Jack che almeno inizialmente non crede alla storia di Danny. La situazione diventerà decisamente complessa quando Benedict, l'antagonista di Jack, capisce che Danny proviene da un'altra dimensione e con uno stratagemma riesce a trasportare parte dei protagonisti del film nel mondo reale, dove Spesso il male prende sopravvento sul bene, al contrario di quanto accade nei film.

