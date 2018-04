Legali di Edson Tavares Vs Selvaggia Lucarelli/ "La vogliamo fuori da Ballando con le stelle": la sua risposta

Gli avvocati di Edson Tavares contro Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone: "Le vogliamo fuori da Ballando con le stelle". La giornalista risponde a tono

10 aprile 2018 Anna Montesano

Selvaggia Lucarelli

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato scorso si è parlato a lungo della lettera che Edson Tavares, l'ex di Gessica Notaro e colpevole di averla sfregiata con l'acido, aveva inviato ai giornali. In questa sosteneva che la ragazza stesse strumentalizzando la terribile vicenda per fare spettacolo. Una dichiarazione che ha suscitato lo sdegno di Selvaggia Lucarelli e della criminologa Roberta Bruzzone, come degli altri, che subito si sono schierate a favore della Notaro. A distanza di poco, arriva però la replica degli avvocati di Tavares. "Quello che è accaduto sabato 7 aprile nella trasmissione è gravissimo. - esordisce la nota dei suddetti - Per gli insulti e gli attacchi che abbiamo ricevuto, per il modo in cui giudici e concorrenti commentano una vicenda processuale che non conoscono, e che non è ancora arrivata alla fine visto che finora c’è stata una sentenza di primo grado".

SELVAGGIA LUCARELLI RISPOSTE AI LEGALI DI TAVARES

Lo sfogo dei legali di Edson Tavares continua: "Non possiamo continuare a tollerare quello che accade a Ballando con le stelle. Chiediamo una volta per tutte di mettere fine a quel processo mediatico che si è scatenato contro Tavares nel programma televisivo". È a questo punto che arriva la richiesta: "Per come si sono comportate e per quello che hanno detto, Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone vanno subito allontanate dalla trasmissione: è quello che chiederemo alla vigilanza della Rai e al ministero della Giustizia". La la nota dei legali è arrivata subito all'attenzione di Selvaggia Lucarelli, che su Facebook ha prontamente risposto: "Tavares, nei giorni scorsi, aveva scritto ai giornali che Jessica sta usando la vicenda processuale per fare show. Ebbene sì. Sono colpevole di aver dichiarato “non ci pronunciamo sui diritti processuali di Tavares, che lui però non interferisca sul diritto di Jessica di essere felice”. Ricordo agli avvocati di Tavares (buffo che debba ricordarlo io a chi la legge l’ha studiata) che il diritto di espressione è garantito dall’articolo 21 della Costituzione. E se non lo ricordano glielo rammenterà il comunicato del mio avvocato. Che non cerca visibilità sulla pelle della sua assistita, grazie al cielo". La querelle continuerà?

