Leonardo De Andreis/ Dall'adozione al successo ottenuto a Sanremo Young: "Ora voglio vivere di musica"

Leonardo De Andreis si racconta alle pagine di DiPiù Tv. Dall'adozione, all'amore per la musica fino all'avventura a Sanremo Young: "Il mio sogno è vivere di musica"

10 aprile 2018 Anna Montesano

Leonardo De Andreis

Leonardo De Andreis, uno dei cantanti della prima edizione di Sanremo Young, è rimasto nel cuore del pubblico di RaiUno. Il giovane talento ha rilasciato un'intervista attraverso Di Più Tv, nel numero in edicola oggi, nella quale ha raccontato la sua storia e la passione per la musica. È su questa pagine che parla della sua adozione: "Mamma e papà, fin da quando erano fidanzati, hanno sempre detto di volere un figlio naturale e poi uno adottivo. E cosi è stato. Quindi sono entrato nella loro vita come il coronamento di un sogno". Poi parla del suo grande amore, la musica, e del suo idolo: "È Michael Jackson, l'ho scoperto a nove anni e in quel momento ho cominciato a cantare le sue canzoni ed appassionarmi veramente alla musica". Emozioni forti quando a Sanremo Young il pubblico ha apprezzato la sua musica: "Quando ho visto il pubblico in piedi ad applaudirmi a Sanremo Young, mi stava scoppiando il cuore. Io al massimo mi sono esibito nella mia scuola o in qualche locale con alcuni miei compagni".

IL GRANDE SOGNO DI LEONARDO DE ANDREIS

Leonardo De Andreis, che continua a studiare alla scuola alberghiera, svela di avere le idee chiare riguardo il suo futuro: "Voglio che la musica diventi il mio lavoro. Non sarà facile, ho imparato che la vita non fa sconti, ogni cosa bisogna guadagnarsela". Per chi volesse conoscere qualcosa in più sul giovane talento, ricordiamo che Leonardo De Andreis ha 17 anni e vive a Pomezia, in provincia di Roma. Frequenta il quarto anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo. Già all’età di tre anni, Leonardo ascolta musica classica. Nel 2009 rimane colpito da un concerto in televisione, un uomo balla sul palco e il pubblico lo acclama, in visibilio: è Michael Jackson. Grande soddisfazione quindi per un ragazzo che ha conquistato il pubblico grazie alla sua grande sensibilità.

