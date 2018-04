Loredana Lecciso/ “Con Al Bano è finita anche per colpa di Romina Power: ha superato i limiti!”

Loredana Lecciso e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante

10 aprile 2018 Silvana Palazzo

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, storia di un amore finito. Sulle ragioni però i due hanno idee diverse. Il cantante ha escluso un coinvolgimento di Romina Power in questa vicenda, ma la showgirl sostiene che abbia invece a che fare con la loro rottura. «Il fatto che Al Bano lui dica che non è finita per colpa di Romina è un punto di vista», ha dichiarato a Chi la Lecciso, precisando però di non essere convinta che «la colpa sia esclusivamente di Romina». Loredana ha deciso di replicare al “leone” di Cellino San Marco anche attraverso il settimanale, visto che l’ex ha evitato il confronto telefonico a Storie Italiane, dove peraltro ha annunciato la fine della loro storia. La Lecciso nell’intervista ha ribadito la sua fiducia nella buona fede di Al Bano: «Probabilmente non ha dato peso al fastidio che potevo provare per certe uscite di Romina, se avesse pensato che tutto ciò avrebbe potuto ferirmi l’avrebbe arginata».

Nel collegamento telefonico con Storie Italiane Al Bano Carrisi aveva invitato Loredana Lecciso a spiegare perché è andata via da Cellino San Marco a dicembre senza più tornare. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, che sarà in edicola domani, la showgirl ha spiegato per la prima volta le sue ragioni: «Dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello (Luca, chirurgo estetico di fama, ndr)». Quella partenza però ha fatto discutere: Loredana parla di «malintesi» e quindi è rimasta lì, facendo tornare i figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale col padre. «Ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di stare lì». E si ritorna a parlare di Romina Power, una presenza ingombrante nella loro relazione, al punto tale da incidere anche nella rottura: «Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita».

