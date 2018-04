Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: il corteggiatore lascia il programma dopo il bacio tra Sara e Luigi

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: il corteggiatore lascia il programma dopo aver assistito al secondo bacio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Tornerà in studio?

10 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Oggi, martedì 10 aprile, al trono classico di Uomini e Donne i riflettori sono ancora puntati su Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi. Nella puntata di ieri è stata mandata in onda l’esterna in cui il corteggiatore ha fatto una sorpresa alla tronista presentandosi a casa sua. Il ragazzo ha fattio la conoscenza della mamma di Sara: “È vero che sono un po’ esuberante… ma rimango sempre un bravo ragazzo! E sono molto preso da sua figlia!”, ha detto Lorenzo. Quando Sara è arrivata a casa era evidentemente contenta della sorpresa di Lorenzo. I due poi si sono appartati nella camera della ragazza, dove non sono mancati coccole e abbracci. In studio Tina è convinta che Lorenzo abbia un doppio fine. Si passa a parlare di Luigi Mastroianni e della sua “misteriosa” amicizia con Sissi, che ha presentato richiesta per partecipare a Temptation Island come tentatrice. Sara ha chiesto di incontrare la ragazza per avere qualche chiarimento. Dopo aver letto qualche messaggio tra i due, anche Luigi si è unito al confronto. La puntata di oggi riparte da qui.

Lorenzo Riccardi lascia il programma

Dopo il confronto Sara si convince che tra Luigi e Sissi non ci sia niente di più che un’amicizia. Per la tronista il corteggiatore è sincero, anche se in studio gli opinionisti Jack Vanore e Gianni Sperti hanno dei dubbi. Lorenzo Riccardi è convinto che se avesse trovato dei messaggi simili sul telefono della sua fidanzata l’avrebbe lasciata. Ma l’esterna di Luigi e Sara non si è conclusa così. Su una terrazza Luigi dichiara nuovamente i suoi sentimenti alla bella tronista: non prova niente per Sissi, perché è pazzo di lei. Sara è colpita dalla parole del ragazzo e tra i due scatta il bacio. Le immagini non lasciano indifferente Lorenzo che si alza e lascia lo studio. I fan del programma ricorderanno che Sara aveva detto di non volere più baciare i suoi corteggiatori perché il secondo bacio avrebbe avuto un significato maggiore. Sara rincorre Lorenzo, ma quando rientra in studio ammette di aver paura che il ragazzo non tornerà più. Sara si difende dicendo di aver fatto quello che si sentiva, anticipa il Vicolo delle News. Oggi verrà registrata la nuova puntata del trono classico: Lorenzo tornerà in studio? “E tutti danno Subito il meglio. Io no, perché il meglio Bisogna anche un po’ Guadagnarselo”, ha scritto in questi giorni il ragazzo su Instagram. Un messaggio per Sara Affi Fella?

