Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati?/ Festa con Francesco Butteri e strani movimenti social

Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati? Strani movimenti a casa della "diva" a pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2018, cosa sta succedendo?

10 aprile 2018 Hedda Hopper

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Strani movimenti in casa Del Santo-Cucolo e tutto lascia pensare che possa esserci maretta nella coppia ad un passo dal Grande Fratello che potrebbe vedere tra i concorrenti proprio il toy boy. Marco Cucolo risulta tra i concorrenti della nuova edizione nip del reality show di Canale 5 ma sembra proprio che con Lory Del Santo qualcosa sia cambiato, è solo una questione di "gossip" proprio per calvacare l'onda del successo e della popolarità che il GF regalerà al giovane o c'è davvero qualcosa di importante sotto? Tra gli indizi che lasciano pensare a cambiamenti in corso ci sono le uscite pubbliche di Lory Del Santo sempre più sporadiche magari proprio per colpa della sofferenza in amore.

GLI INDIZI CHE LASCIANO PENSARE AD UNA ROTTURA

La produttrice era ospite fissa a Mattino 5 da Federica Panicucci per commentare insieme le novità del gossip e dell'Isola dei Famosi ma poi, tutto ad un tratto, è sparita nel nulla proprio qualche giorno dopo la sua partecipazione a Domenica Live per la lunga intervista in cui ha ricordato in lacrime il suo bambino. Perché la Del Santo è sparita nel nulla e non è stata più ospite a Mattino 5? Solo una questione di impegni o di problemi sentimentali con il suo Marco? A questo possiamo sommare un altro indizio riportato da Novella 2000 e da Dagospia. Questa volta si parla di una festa in casa di Lory Del Santo e della mancanza, tra i presenti, di Marco Cucolo. La festa si è tenuta in occasione della Pasqua ma tutti hanno notato l'assenza del baby fidanzato Marco Cuculo in procinto di entrare nella casa del Grande Fratello e non solo. Accanto alla Del Santo sembrava molto presente il giovane imprenditore Francesco Butteri. Che sia lui la causa dell'assenza di Marco Cucolo?

© Riproduzione Riservata.