Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne, arriva il secondo bacio con Sara

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: dopo il confronto con Sara Affi Fella e Sissi, oggi andrà in onda l'esterna tra corteggiatore e tronista con tanto di bacio.

10 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, martedì 10 aprile, al trono classico di Uomini e Donne si continua a parlare di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Nella puntata di ieri è stato mandato in onda il confronto tra Sara e Sissi, la ormai “famosa” amica del corteggiator siciliano. “Siamo solo buoni amici, puoi stare tranquilla e fidarti ciecamente…”, ha detto la ragazza alla tronista. Viene anche esaminato il cellulare di Sissi, dove sono presenti diverse chiamate tra lei e Luigi. Sara ha chiesto che anche Luigi si aggiungesse al confronto per sentire il suo punto di vista. Il corteggiatore, evidentemente nervoso, ha ribadito di non avere niente da nascondere. In studio si è discusso a lungo, Jack Vanore ha dei dubbi sulla versione di Luigi e anche Lorenzo ha cercato di portare acqua al suo mulino. La puntata di oggi riparte da qui con la messa in onda del proseguimento dell’esterna di Luigi e Sara.

Sara e Luigi: il secondo bacio

Luigi Mastroianni raggiunge Sara su una terrazza, i due parlano ancora di Sissi ma il ragazzo ribadisce di avere interesse solo per lei. Sara non è indifferente alle parole del ragazzo che vuole uscire dal programma insieme a lei. Luigi fa praticamente una dichiarazione d’amore alla tronista e tra i due scatta un bacio molto appassionato e sentito da entrambi, rivela Il Vicolo delle News. Immediata la reazione di Lorenzo Riccardi che decide di uscire dallo studio, decisione che poi si tramuta nel voler lasciare il programma. Nelle scorse puntate, infatti, Sara aveva detto di non voler più baciare i suoi corteggiatori, per il valore che avrebbe avuto per lei un secondo bacio. Sara è visibilmente colpita dall’addio di Lorenzo, tanto che Luigi si lamenta che lei non ha commentato nemmeno la loro esterna per rincorrere il rivale. Sui social, i fan del programma continuano a fare il tifo per Luigi e lo difendono dalle accuse: “Questa pagliacciata di Sissi per screditare Luigi e riabilitare quel falsone di Lorenzo è la trovata peggiore che il programma potesse architettare!” e “Secondo me Sara ha proprio esagerato con questa storia di Sissi, povero Luigi", si legge su Twitter.

