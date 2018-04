MAI STATI UNITI/ Si Rai Movie il film con Vincenzo Salemme (oggi, 10 aprile 2018)

Mai Stati Uniti, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Daniela Piperno e Ambra Angiolini, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.

10 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE RIKY MEMPHIS

Il film Mai Stati Uniti va in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia di Carlo Vanzina e racconta la storia strampalata e tragicomica di cinque personaggi che scopriranno all'improvviso di essere figli dello stesso padre. Tra gli interpreti principali di Mai Stati Uniti, spiccano i nomi di Anna Foglietta, Daniela Piperno e Ambra Angiolini. Nel cast è presente anche Ricky Memphis che ha già recitato accanto ad Ambra Angiolini nella saga cinematografica di Immaturi. Il film ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica grazie soprattutto all'ottima performance attoriale degli interpreti principali che hanno impreziosito una trama a tratti scontata. L'incasso totale è arrivato a superare i 5 milioni di euro totali, sfiorando nel primo fine settimana i due milioni. L'intera pellicola è stata ambientata e girata negli Stati Uniti. La pellicola ha potuto contare sulla collaborazione di entrambi i fratelli Vanzina, Enrico e Carlo, oltre che di Edoardo Falcone che ha collaborato insieme a loro alla stesura della sceneggiatura. Edoardo Falcone è tornato a collaborare con Carlo Vanzina nel film Un matrimonio da favola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAI STATI UNITI, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce con la morte di un influente uomo d'affari romano che decide di lasciare il suo intero patrimonio a cinque persone ignare della sua esistenza. Le cinque persone disegnate per succedergli nell'asse ereditario sono in realtà i suoi figli, nati da matrimoni differenti. I protagonisti della storia infatti non si conoscono e fino a poco prima di essere convocati presso un notaio di Genova non sapevano di avere altri fratelli e sorelle e ignoravano la vera identità del loro padre. Secondo quanto asserito dal notaio, i cinque potranno intascare i soldi dell'eredità solo se accetteranno di partire alla volta degli Stati Uniti per poter assecondare le ultime volontà del padre, il quale desiderava che le sue ceneri fossero sparse in un punto preciso dell'Arizona. I cinque accetteranno, ma il lungo viaggio comporterà non poche problematiche che aiuteranno, tuttavia, i protagonisti a conoscersi meglio.

