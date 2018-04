MARCO COLUMBRO/ Fabrizio Frizzi, “Gioioso e solidale con tutti” (Ieri oggi italiani)

Marco Columbro sarà tra gli ospiti della puntata di Ieri oggi italiani in onda oggi. Per tanti anni è stato un volto simbolo della televisione italiana

10 aprile 2018 Bruno Zampetti

Marco Columbro

Marco Columbro sarà tra gli ospiti della puntata di Ieri oggi italiani in onda oggi. Per tanti anni è stato un volto simbolo della televisione italiana ed è naturale che venga invitato a parlare in una trasmissione in cui si parla proprio degli italiani e del loro cambiamento nel corso degli anni. Con la sua esperienza potrà senz’altro dire cose importanti. Il conduttore televisivo pochi giorni fa ha partecipato ai funerali di Fabrizio Frizzi, che conosceva bene. In un’intervista raccolta da Repubblica Tv in piazza del Popolo ha raccontato di aver incontrato Frizzi poche settimane prima della sua malattia in occasione di una cena al ristorante. Ha spiegato di averlo visto allegro come sempre. “Gioioso e solidale con tutti” sono gli aggettivi che Columbro ha collegato al collega scomparso recentemente.

MARCO COLUMBRO, LA TEORIA SUGLI ALIENI

Non molto tempo fa si era parlato molto di Marco Columbro per via di alcune sue dichiarazioni rilasciate a Mattino 5. A Federica Panicucci ha infatti detto non solo di essere convinto che gli alieni esistano, ma di aver partecipato a un avvistamento di un Ufo a New York. I “fratelli cosmici” non avrebbero però cattive intenzioni, ma vorrebbero solamente far capire agli uomini che non devono distruggere il loro pianeta. Secondo Columbro, anche Gesù sarebbe un alieno e papa Francesco avrebbe anche fatto una dichiarazione passata sotto silenzio: “Noi dobbiamo portare nel nostro cuore gli insegnamenti di un essere alieno, il cui nome era Gesù”. Insomma, dichiarazioni, quelle di Columbro, piuttosto forti, ma che non dovrebbero essere al centro della sua presenza a Ieri oggi italiani quest’oggi.

LA CARRIERA

Nato a Viareggio nel 1950, Marco Columbro ha cominciato a lavorare in teatro per poi entrare in Fininvest per lavorare a diversi programmi tv, a partire da Buongiorno Italia nel 1980. Negli anni Novanta il sodalizio con Lorella Cuccarini porta a una notevole fama entrambi, che conducono diverse trasmissioni di Canale 5. Nel 1996 è protagonista della fiction Caro maestro. Nel 2001 viene colpito da un aneurisma cerebrale e resta in coma per un mese. Riesce comunque a tornare in televisione, ma con gli anni comincia ad abbandonare il piccolo schermo per tornare al teatro. Ha avuto anche delle piccole parti in Geppo il folle e Il bisbetico domato, film interpretati da Adriano Celentano. Oltre ad aver girato diversi spot, la sua voce è legata alla storia della televisione visto che era quella di Five, il pupazzo simbolo di Canale 5 per molti anni.

© Riproduzione Riservata.