Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: Nicolò Brigante va a riprendersi la corteggiatrice

Marta Pasqualato a Uomini e Donne: il tronista Nicolò Brigante va a riprendere la corteggiatrice veneta dopo la sua scenata nella scorsa puntata.

10 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Nella puntata di oggi, martedì 10 aprile, di Uomini e Donne verrà mostrato quanto successo fuori dallo studio tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato, al termine della scorsa puntata. Dopo aver assistito al bacio in esterna tra il tronista e Virginia Stablum, Marta ha lasciato lo studio tra urla e insulti al ragazzo. Nicolò segue Marta fuori dallo studio per cercare di calmarla, ma senza successo: “Te l’avevo detto che se la baciavi me ne andavo. A questo punto era meglio se non baciavi nessuna delle due”, dice Marta come riporta NewsUeD.com. I due non trovano un punto d’accordo per chiarirsi Marta di non voler più tornare in studio. Come prevedibile, Nicolò Brigante decide di andare a riprendere Marta e si reca a casa sua. Marta appare inizialmente fredda: “Io credevo di essere qualcosa per te, credevo che tu fossi qualcosa per me”, anticipa NewsUeD.com. Il tronista però cerca di farle capire che lui ha imparato a conoscerla in questi mesi: sa che le piacciano i gatti e che ama guardare Il re leone. Poi le fa ascoltare la versione in italiano di “You’ll be in ma hearth”, colonna sonora di Tarzan, e Marta scoppia com piangere. Coccolo e abbracci per loro, ma nessun bacio. In studio non manca qualche discussione tra Virginia e Marta.

Marta molto amata sui social

Dopo la registrazione di questa puntata, Marta Pasqualato ha scritto su Instagram: “Fuori quanto è brutto il tempo / Però si è calmato il vento / Il mio sguardo è meno freddo / Questo inverno sta finendo / Ogni cosa c'ha il suo tempo / Chi ha pazienza ne uscirà / Vado avanti e non ci penso / Questo inverno passerà”, citando “Parole di ghiaccio” di Emis Killa. Nonostante non sia molto amata in studio, Marta Pasqualato gode di un ampio sostegno sui social: “Mi dispiace, ma preferisco molto di più una Marta che si presenta in puntata a prendersi me**a che una Virginia che si presenta SOLO in puntata per prendere applausi” e “Dopo le tre esterne precedenti di Marta e Nicolò, se lui avesse baciato un'altra, al posto di Marta, gli avrei rigato la macchina con le chiavi altro che pugni alla cappotta e giubbotto per terra”, hanno commentato due utenti su Twitter.

