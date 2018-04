POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra una settimana torna in prima serata su Canale 5

10 aprile 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, martedì 10 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si conferma l’appuntamento con Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Ieri il programma ha fatto compagnia a 2.215.000 spettatori con il 18.9% di share nella prima parte, a 2.298.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte e a 2.135.000 spettatori con il 15.2% nella terza. In attesa della diretta di questo pomeriggio, Barbara D’urso condivide con i suoi follower la copertina che le ha dedicato Tv Sorrisi e Canzoni: “La copertina di Sorrisi di oggi! Tra una settimana inizia il Grande Fratello 15! Buongiorno! #grandefratello #gf15 #buongiorno #colcuore #tvsorrisiecanzoni”, ha scritto la conduttrice su Instagram. Nella lunga intervista la conduttrice parla della tripla conduzione che la vedrà impegnata da settimana prossima: Pomeriggio 5, Domenica Live Grande Fratello. Per i prossimi mesi, quindi, il lunedì e il martedì Pomeriggio 5 andrà in onda da Roma, dove si trovano gli studi di Cinecittà.

Manca una settimana al GF 15

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha ovviamente parlato a lungo dell’Isola dei famosi in vista della semifinale. Oggi è altrettanto probabile che il reality show sia al centro della puntata. Tanti i temi di cui parlare: l’eliminazione di Alessia Mancini e Rosa Perotta, i primi tre finalisti e la nomination tra Francesca Cipriani e Jonathan. Ieri nello studio di Pomeriggio 5 c’era Simone Barbato con la nonna, attesa per l’arrivo di Elena Morali di cui tanto si è parlato nel salotto di Canale 5 durante la sua permanenza sull’Isola. Senza dubbio Barbara D'Urso parlerà anche del Grande Fratello 15: ormai manca solo una settimana al ritorno del celebre reality!

