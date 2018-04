Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 10 aprile 2018: Pesci al top per il lavoro, Ariete per l'amore

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Pesci al top per il lavoro, Ariete per l'amore, si prospetta una giornata molto positiva

10 aprile 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 10 aprile. Per i Gemelli una settimana molto positiva, non tanto per i risultati che riuscite ad acquisire, ma per la vitalità e l'energia che riuscite a trasmettere. Nel fine settimana potrestei recuperare qualcosa che è stato lasciato da parte il mese scorso. Per lo Scoprione in questi giorni, rimane il desiderio di essere sulla cresta dell'onda, pronti ad affrontare diverse sfide. Giove illumina il vostro segno e quindi implica che i vari cambiamenti sono più che favorevoli nei vostri confronti. Giornata di sfide per il Sagittario: avete una giornata molto pensierosa, nel senso che siete in difficoltà sulle scelte da prendere. Il problema non siete voi, perché apparite pronti ad affrontare nuove novità. Il problema nasce nel momento in cui dovete dare conto di queste scelte a un altra persona. Alla fine comunque decidete sempre voi da soli.

AMORE AL TOP PER...

Per i nati sotto il segno dell'Ariete l'amore però appare molto favorevole con una netta rinascita. Per gli amici del Capricorno, dovete in ogni caso accettare che qualcosa è nettamente cambiato. Da marzo vi siete messi in gioco dato che avete esposto il vostro animo. Per l'Acquario ora è più facile creare dei dissensi rispetto a trovare soluzioni, ma alimentare le polemiche non è saggio in un momento in cui è necessario recuperare le energie nel migliore dei modi, anche dal punto di vista sentimentale. Un avviso per il Leone: potresti vivere delle esperienze nuove e avere dei rapporti con delle persone che non comprendi. Quindi attenzione all'ambito amoroso.

LAVORO AL TOP PER...

Per qualcuno tra i nati sotto il segno del Leone, nel prossimo periodo tra maggio e agosto, sarà il momento di rivedere un contratto o un rapporto lavorativo. Per l'Ariete si stanno muovendo delle realtà nell'ambito lavorativo, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Per il Toro i mesi di aprile e maggio sono comunque dei momenti molto importanti dal punto di vista lavorativo. Tra pochi giorni è possibile avere una conferma lavorativa. A fine aprile e gli inizi di maggio vi saranno delle situazioni favorevoli. Per i Pesci è una giornata che dal punto di vista lavorativa appare molto importante. Ovviamente dipende sempre dal vostro essere e dal modo di comportarvi. Giove è favorevole al vostro segno, quindi le cose che affrontate le riuscirete a superare in maniera positiva.

© Riproduzione Riservata.